Украинцы в Польше получают почти 1000 евро зарплаты: сколько платят полякам

Украинские беженцы в Польше получают зарплату в среднем 973 евро в месяц, что значительно меньше, чем в других странах Европы. При этом поляки зарабатывают 1227 евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет УВКБ ООН.

Наибольшие доходы получают украинцы в Великобритании и Норвегии – около 2000 евро в месяц, а самые маленькие – в Болгарии и Румынии, примерно 600 евро.

Исследование показывает, что даже высококвалифицированные украинские беженцы часто работают на низкоквалифицированных должностях, что приводит к значительному разрыву в доходах украинцев и граждан европейских стран.

Согласно данным опроса, среди беженцев с высшим образованием более трети работают на низкоквалифицированных профессиях, по сравнению с 7% граждан страны.

Но в случае Польши, разрыв в зарплатах между украинцами и поляками составляет всего 254 евро, тогда как немцы зарабатывают на 1475 евро больше беженцев из Украины.

Украинцы составляют две трети всех иностранных работников в Польше

Украинцы составляют 67% от общего числа всех иностранцев, занятых в польской экономике. Это около 5% всех занятых в Польше.

По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), только за ноябрь 2025 года количество застрахованных лиц с украинским гражданством увеличилось в стране почти на 7,9 тыс. и составило 862 060 человек. В то время как общее количество иностранцев, застрахованных в системе ZUS, достигло 1,295 млн человек, что примерно на 9,5 тыс. больше, чем месяцем ранее. В общей сложности занятых в Польше это составило около 7%.

Также украинские мигранты отличаются не только численностью, но и уровнем экономической активности. На сегодняшний день около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны, то есть имеют работу, платят налоги и социальные взносы. Это значительно больше, чем в Германии (около 25%) или Чехии (48%).

По данным центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, большинство украинских работников традиционно заняты в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте — секторах, где дефицит кадров постоянен.

В то же время аналитики отмечают, что украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности и выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии и возможности профессионального развития, а не только краткосрочную занятость. Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивое сопротивление польского рынка труда.

По оценкам Польского экономического института (PIE), в Польше легально находится более 1,5 миллионов украинцев. Около 964 тысяч из них имеют статус PESEL UKR, что подтверждает временную защиту. Еще около 482 тысячи получили разрешение на временное проживание, а почти 58 тысяч – на постоянное.

В польских школах учится почти 300 тысяч украинских детей, а еще более 47 тысяч граждан Украины получают высшее образование.

Заметим, что уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год подряд благодаря улучшению положения на рынке труда, повышению финансовой самостоятельности, расширению сети контактов с поляками и росту уровня владения польским языком. В то же время, снижается частота и объемы денежных переводов в Украину из Польши.