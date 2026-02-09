Запланована подія 2

Какую зарплату получают украинские беженцы в Европе

Украинские беженцы зарабатывают вдвое меньше местных граждан
Украинские беженцы зарабатывают вдвое меньше местных граждан / Depositphotos

Украинские беженцы в Европе зарабатывают в среднем почти вдвое меньше местных граждан: наибольшие доходы получают в Великобритании и Норвегии – около 2000 евро в месяц, а самые маленькие – в Болгарии и Румынии, примерно 600 евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет УВКБ ООН.

Согласно данным опросов, оценкам УВКБ ООН среди беженцев с высшим образованием более трети работают на низкоквалифицированных профессиях, по сравнению с 7% граждан страны.

Это несоответствие между навыками, по всей вероятности, является основной причиной 40% медианного разрыва в заработной плате между беженцами и принимающими странами.

По данным ОЭСР, медианные доходы украинских беженцев в европейских странах выглядят так (в евро в месяц):

  • Норвегия - €1 978 (граждане - €3 435);
  • Великобритания - €1 987 (граждане - €3 235);
  • Нидерланды - €1 949 (граждане - €3 000);
  • Ирландия - €1 781 (граждане - €3 300);
  • Австрия - €1 625 (граждане - €2 860);
  • Германия - €1 455 (граждане - €2 930);
  • Франция - €1 299 (граждане - €2 300);
  • Испания - €1 125 (граждане - €1 900);
  • Италия – €1 000 (граждане – €1 875);
  • Литва – €1 000 (граждане – €1 553);
  • Эстония - €1 039 (граждане - €1 540);
  • Польша – €973 (граждане – €1 227);
  • Чехия - €1027 (граждане - €1209);
  • Словакия – €900 (граждане – €1 208);
  • Болгария - €612 (граждане - €834);
  • Румыния – €586 (граждане – €810).
Исследования показывают, что даже высококвалифицированные украинские беженцы часто занимают низкоквалифицированные должности, что ведет к значительному разрыву в доходах. Около 60% работающих беженцев сообщили, что работают ниже своего уровня квалификации.

Заметим, что средний уровень трудоустройства украинских беженцев в возрасте 20-64 лет в странах Европы по состоянию на середину 2025 года составлял 57%, включая самозанятость и неформальную работу.

Автор:
Татьяна Гойденко