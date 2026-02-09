- Категория
Какую зарплату получают украинские беженцы в Европе
Украинские беженцы в Европе зарабатывают в среднем почти вдвое меньше местных граждан: наибольшие доходы получают в Великобритании и Норвегии – около 2000 евро в месяц, а самые маленькие – в Болгарии и Румынии, примерно 600 евро.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет УВКБ ООН.
Согласно данным опросов, оценкам УВКБ ООН среди беженцев с высшим образованием более трети работают на низкоквалифицированных профессиях, по сравнению с 7% граждан страны.
Это несоответствие между навыками, по всей вероятности, является основной причиной 40% медианного разрыва в заработной плате между беженцами и принимающими странами.
По данным ОЭСР, медианные доходы украинских беженцев в европейских странах выглядят так (в евро в месяц):
- Норвегия - €1 978 (граждане - €3 435);
- Великобритания - €1 987 (граждане - €3 235);
- Нидерланды - €1 949 (граждане - €3 000);
- Ирландия - €1 781 (граждане - €3 300);
- Австрия - €1 625 (граждане - €2 860);
- Германия - €1 455 (граждане - €2 930);
- Франция - €1 299 (граждане - €2 300);
- Испания - €1 125 (граждане - €1 900);
- Италия – €1 000 (граждане – €1 875);
- Литва – €1 000 (граждане – €1 553);
- Эстония - €1 039 (граждане - €1 540);
- Польша – €973 (граждане – €1 227);
- Чехия - €1027 (граждане - €1209);
- Словакия – €900 (граждане – €1 208);
- Болгария - €612 (граждане - €834);
- Румыния – €586 (граждане – €810).
Исследования показывают, что даже высококвалифицированные украинские беженцы часто занимают низкоквалифицированные должности, что ведет к значительному разрыву в доходах. Около 60% работающих беженцев сообщили, что работают ниже своего уровня квалификации.
Заметим, что средний уровень трудоустройства украинских беженцев в возрасте 20-64 лет в странах Европы по состоянию на середину 2025 года составлял 57%, включая самозанятость и неформальную работу.