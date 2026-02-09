Какую зарплату получают украинские беженцы в Европе

Украинские беженцы в Европе зарабатывают в среднем почти вдвое меньше местных граждан: наибольшие доходы получают в Великобритании и Норвегии – около 2000 евро в месяц, а самые маленькие – в Болгарии и Румынии, примерно 600 евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет УВКБ ООН.

Согласно данным опросов, оценкам УВКБ ООН среди беженцев с высшим образованием более трети работают на низкоквалифицированных профессиях, по сравнению с 7% граждан страны.

Это несоответствие между навыками, по всей вероятности, является основной причиной 40% медианного разрыва в заработной плате между беженцами и принимающими странами.

По данным ОЭСР, медианные доходы украинских беженцев в европейских странах выглядят так (в евро в месяц):

Норвегия - €1 978 (граждане - €3 435);

- €612 (граждане - €834); Румыния – €586 (граждане – €810).

Исследования показывают, что даже высококвалифицированные украинские беженцы часто занимают низкоквалифицированные должности, что ведет к значительному разрыву в доходах. Около 60% работающих беженцев сообщили, что работают ниже своего уровня квалификации.

Заметим, что средний уровень трудоустройства украинских беженцев в возрасте 20-64 лет в странах Европы по состоянию на середину 2025 года составлял 57%, включая самозанятость и неформальную работу.