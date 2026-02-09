Яку зарплатню отримують українські біженці в Європі

Українські біженці у Європі заробляють у середньому майже вдвічі менше за місцевих громадян: найбільші доходи отримують у Великобританії та Норвегії — близько 2000 євро на місяць, а найменші — у Болгарії та Румунії, приблизно 600 євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт УВКБ ООН.

Згідно з даними опитувань, оцінками УВКБ ООН серед біженців з вищою освітою понад третина працює на низькокваліфікованих професіях, порівняно з 7% громадян країни. Ця невідповідність між навичками, ймовірно, є основною причиною 40% медіанного розриву в заробітній платі між біженцями та приймаючими країнами.

За даними ОЕСР, медіанні доходи українських біженців у європейських країнах виглядають так (в євро на місяць):

Норвегія — €1 978 (громадяни — €3 435);

— €1 978 (громадяни — €3 435); Великобританія — €1 987 (громадяни — €3 235);

— €1 987 (громадяни — €3 235); Нідерланди — €1 949 (громадяни — €3 000);

— €1 949 (громадяни — €3 000); Ірландія — €1 781 (громадяни — €3 300);

— €1 781 (громадяни — €3 300); Австрія — €1 625 (громадяни — €2 860);

— €1 625 (громадяни — €2 860); Німеччина — €1 455 (громадяни — €2 930);

— €1 455 (громадяни — €2 930); Франція — €1 299 (громадяни — €2 300);

— €1 299 (громадяни — €2 300); Іспанія — €1 125 (громадяни — €1 900);

— €1 125 (громадяни — €1 900); Італія — €1 000 (громадяни — €1 875);

— €1 000 (громадяни — €1 875); Литва — €1 000 (громадяни — €1 553);

— €1 000 (громадяни — €1 553); Естонія — €1 039 (громадяни — €1 540);

— €1 039 (громадяни — €1 540); Польща — €973 (громадяни — €1 227);

— €973 (громадяни — €1 227); Чехія — €1 027 (громадяни — €1 209);

— €1 027 (громадяни — €1 209); Словаччина — €900 (громадяни — €1 208);

— €900 (громадяни — €1 208); Болгарія — €612 (громадяни — €834);

— €612 (громадяни — €834); Румунія — €586 (громадяни — €810).

Дослідження показують, що навіть висококваліфіковані українські біженці часто займають низькокваліфіковані посади, що призводить до значного розриву в доходах. Майже 60% працюючих біженців повідомили, що працюють нижче свого рівня кваліфікації.

Зауважимо, що середній рівень працевлаштування українських біженців віком 20–64 років у країнах Європи станом на середину 2025 року складав 57%, включно з самозайнятістю та неформальною роботою.