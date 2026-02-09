Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,13

43,00

EUR

51,18

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Яку зарплатню отримують українські біженці в Європі

Українські біженці заробляють вдвічі менше за місцевих громадян
Українські біженці заробляють вдвічі менше за місцевих громадян / Depositphotos

Українські біженці у Європі заробляють у середньому майже вдвічі менше за місцевих громадян: найбільші доходи отримують у Великобританії та Норвегії — близько 2000 євро на місяць, а найменші — у Болгарії та Румунії, приблизно 600 євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт УВКБ ООН.

Згідно з даними опитувань, оцінками УВКБ ООН серед біженців з вищою освітою понад третина працює на низькокваліфікованих професіях, порівняно з 7% громадян країни. Ця невідповідність між навичками, ймовірно, є основною причиною 40% медіанного розриву в заробітній платі між біженцями та приймаючими країнами.

За даними ОЕСР, медіанні доходи українських біженців у європейських країнах виглядають так (в євро на місяць):

  • Норвегія — €1 978 (громадяни — €3 435);
  • Великобританія — €1 987 (громадяни — €3 235);
  • Нідерланди — €1 949 (громадяни — €3 000);
  • Ірландія — €1 781 (громадяни — €3 300);
  • Австрія — €1 625 (громадяни — €2 860);
  • Німеччина — €1 455 (громадяни — €2 930);
  • Франція — €1 299 (громадяни — €2 300);
  • Іспанія — €1 125 (громадяни — €1 900);
  • Італія — €1 000 (громадяни — €1 875);
  • Литва — €1 000 (громадяни — €1 553);
  • Естонія — €1 039 (громадяни — €1 540);
  • Польща — €973 (громадяни — €1 227);
  • Чехія — €1 027 (громадяни — €1 209);
  • Словаччина — €900 (громадяни — €1 208);
  • Болгарія — €612 (громадяни — €834);
  • Румунія — €586 (громадяни — €810).
Фото 2 — Яку зарплатню отримують українські біженці в Європі

Дослідження показують, що навіть висококваліфіковані українські біженці часто займають низькокваліфіковані посади, що призводить до значного розриву в доходах. Майже 60% працюючих біженців повідомили, що працюють нижче свого рівня кваліфікації.

Зауважимо, що середній рівень працевлаштування українських біженців віком 20–64 років у країнах Європи станом на середину 2025 року складав 57%, включно з самозайнятістю та неформальною роботою. 

Автор:
Тетяна Гойденко