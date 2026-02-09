Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,13

43,00

EUR

51,18

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

57% українських біженців у Європі працевлаштовані, але майже 60% працюють нижче кваліфікації — УВКБ ООН

біженці
57% українських біженців у Європі працевлаштовані

Середній рівень працевлаштування українських біженців віком 20–64 років у країнах Європи станом на середину 2025 року складав 57%, включно з самозайнятістю та неформальною роботою. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Це на 22 процентних пункти нижче за аналогічний показник серед громадян країни перебування, йдеться у дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Найвищий рівень працевлаштування українських біженців спостерігався у країнах, що межують з Україною: Угорщина (71%) та Польща (68%). Серед інших країн Європи лідерами також стали Естонія (72%), Велика Британія (69%), Болгарія (67%), Чехія (66%) та Нідерланди (64%). Найнижчі показники зафіксовано у Швейцарії (29%), Норвегії (37%), Німеччині та Данії (по 39%), Фінляндії (40%) та Швеції (43%).

Фото 2 — 57% українських біженців у Європі працевлаштовані, але майже 60% працюють нижче кваліфікації — УВКБ ООН

Водночас майже 60% працюючих біженців повідомляють, що займають посади нижче своєї кваліфікації. Серед тих, хто має вищу освіту, понад третина працює на низькокваліфікованих посадах, у порівнянні з 7% серед громадян країни перебування. Це пояснює близько 40% медіанної різниці у зарплатах між біженцями та місцевими жителями.

Сильними факторами, що впливають на працевлаштування, є знання місцевої мови (різниця у 13 процентних пунктів), вік (дорослі 50–64 років мають на 10 п.п. меншу ймовірність працевлаштування), стать (чоловіки на 7 п.п. частіше працевлаштовані) та наявність професійно-технічної освіти.

Проживання з маленькими дітьми знижує шанси на роботу на 11 п.п., тоді як проживання на самоті чи з людьми похилого віку збільшує ймовірність працевлаштування на 6–8 п.п.

Час перебування у країні також важливий: ймовірність працевлаштування зростає на 10 п.п. для тих, хто перебуває 1–2 роки, на 14 п.п. для 2–3 років і на 20 п.п. для біженців, що проживають понад три роки.

УВКБ ООН підкреслює, що скорочення розриву в зайнятості та продуктивності праці може збільшити річне зростання ВВП до 0,7 п.п. у країнах із великою чисельністю українських біженців та значним розривом у продуктивності.

Станом на 30 листопада 2025 року загальна кількість громадян, які втекли з України та отримали статус тимчасового захисту в ЄС, склала 4,33 мільйона осіб. Порівняно з жовтнем, ця цифра зросла на 30 615 осіб, що свідчить про стабільну, хоч і повільну тенденцію до збільшення.

Автор:
Тетяна Гойденко