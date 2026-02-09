57% українських біженців у Європі працевлаштовані, але майже 60% працюють нижче кваліфікації — УВКБ ООН

Середній рівень працевлаштування українських біженців віком 20–64 років у країнах Європи станом на середину 2025 року складав 57%, включно з самозайнятістю та неформальною роботою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Це на 22 процентних пункти нижче за аналогічний показник серед громадян країни перебування, йдеться у дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Найвищий рівень працевлаштування українських біженців спостерігався у країнах, що межують з Україною: Угорщина (71%) та Польща (68%). Серед інших країн Європи лідерами також стали Естонія (72%), Велика Британія (69%), Болгарія (67%), Чехія (66%) та Нідерланди (64%). Найнижчі показники зафіксовано у Швейцарії (29%), Норвегії (37%), Німеччині та Данії (по 39%), Фінляндії (40%) та Швеції (43%).

Водночас майже 60% працюючих біженців повідомляють, що займають посади нижче своєї кваліфікації. Серед тих, хто має вищу освіту, понад третина працює на низькокваліфікованих посадах, у порівнянні з 7% серед громадян країни перебування. Це пояснює близько 40% медіанної різниці у зарплатах між біженцями та місцевими жителями.

Сильними факторами, що впливають на працевлаштування, є знання місцевої мови (різниця у 13 процентних пунктів), вік (дорослі 50–64 років мають на 10 п.п. меншу ймовірність працевлаштування), стать (чоловіки на 7 п.п. частіше працевлаштовані) та наявність професійно-технічної освіти.

Проживання з маленькими дітьми знижує шанси на роботу на 11 п.п., тоді як проживання на самоті чи з людьми похилого віку збільшує ймовірність працевлаштування на 6–8 п.п.

Час перебування у країні також важливий: ймовірність працевлаштування зростає на 10 п.п. для тих, хто перебуває 1–2 роки, на 14 п.п. для 2–3 років і на 20 п.п. для біженців, що проживають понад три роки.

УВКБ ООН підкреслює, що скорочення розриву в зайнятості та продуктивності праці може збільшити річне зростання ВВП до 0,7 п.п. у країнах із великою чисельністю українських біженців та значним розривом у продуктивності.

Станом на 30 листопада 2025 року загальна кількість громадян, які втекли з України та отримали статус тимчасового захисту в ЄС, склала 4,33 мільйона осіб. Порівняно з жовтнем, ця цифра зросла на 30 615 осіб, що свідчить про стабільну, хоч і повільну тенденцію до збільшення.