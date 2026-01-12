Запланована подія 2

В ЄС зросла кількість українських біженців: які країни приймають найбільше

біженці
У країнах ЄС зросла кількість українських біженців / Shutterstock

Станом на 30 листопада 2025 року загальна кількість громадян, які втекли з України та отримали статус тимчасового захисту в ЄС, склала 4,33 мільйона осіб. Порівняно з жовтнем, ця цифра зросла на 30 615 осіб, що свідчить про стабільну, хоч і повільну тенденцію до збільшення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Євростату.

Географія та країни-лідери

Найбільше українців наразі перебуває у трьох країнах:

  • Німеччина — 1 241 000 осіб (28,7% від усього ЄС); 
  • Польща — 968 750 осіб (22,4%); 
  • Чехія — 392 670 осіб (9,1%).

Зростання кількості осіб зафіксовано у 21 країні, найвідчутніше — у Німеччині (+11 040) та Іспанії (+2 810). Проте є країни, де кількість українців під захистом зменшилася: лідерами за цим показником стали Франція (-870 осіб) та Литва (-575).

Найвищі співвідношення кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалися в Чехії (36,0), Польщі (26,5) та Словаччині (25,7), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу осіб.

Кількість біженців з України в країнах ЄС, мапа
Кількість біженців з України в країнах ЄС / Євростат

Як зауважують аналітики Євростату, кількість нових рішень про надання захисту українцям в листопаді (53 735) різко впала — майже на третину порівняно з попередніми місяцями. Аналітики пов'язують це зі стабілізацією після серпневої постанови уряду України, яка дозволила чоловікам віком 18–22 років вільно виїжджати за кордон.

Хто отримує захист в ЄС?

Українці становлять 98,4% від усіх отримувачів статусу. Розподіл за статтю та віком виглядає наступним чином:

  • дорослі жінки — 43,6%; 
  • неповнолітні — 30,7%; 
  • дорослі чоловіки — 25,7%.

Нюанси підрахунків

При аналізі даних варто враховувати специфіку окремих країн. Наприклад, статистика Франції традиційно не включає дітей, а дані з Іспанії, Кіпру та Греції можуть містити осіб, чий статус фактично вже не є дійсним. Через відсутність свіжих даних з Люксембургу, для загального звіту ЄС було використано показники цієї країни за серпень 2025 року.

Нагадаємо, уряд Польщі підготував законопроєкт, який скасує особливий статус українських біженців після 4 березня 2026 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук