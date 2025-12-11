У жовтні країни ЄС прихистили понад 74 тисячі українських біженців: Німеччина приймає найбільше

У жовтні 2025 року країни ЄС видали 74 175 нових рішень про надання тимчасового захисту українським біженцям. Це другий за величиною місячний показник року, який поступається лише вересневому піку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Аналітики вважають, що цей високий показник нових реєстрацій безпосередньо пов'язаний із постановою уряду України, ухваленою наприкінці серпня 2025 року, яка надала чоловікам віком від 18 до 22 років включно право безперешкодно залишати територію країни.

Де найбільше українських біженців?

Розподіл осіб, яким було надано тимчасовий захист, залишається нерівномірним, з чіткими лідерами за кількістю прийнятих людей:

Німеччина (1 229 960 осіб) — приймає найбільше, майже 28,6% від загальної кількості в ЄС;

Польща (965 005 осіб) — на другому місці з 22,5%;

Чехія (393 005 осіб) — третя, з часткою 9,1%.

Якщо ж дивитися на співвідношення кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу місцевих жителів, то лідерство займає Чехія (36,0 на тисячу осіб). Далі йдуть Польща (26,4) та Естонія (25,5). У середньому ж по ЄС цей показник становить 9,5 на тисячу осіб.

Кількість ураїнських біженців в країнах ЄС / Євростат

Демографічний склад

Статистика підтверджує, що переважна більшість (понад 98,4%) осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС, є громадянами України. Їхній демографічний склад виглядає так:

дорослі жінки становлять найбільшу частку — 43,8%;

неповнолітні — майже третину (30,8%);

дорослі чоловіки становлять трохи більше чверті (25,5%) від загальної кількості.

Станом на 31 жовтня 2025 року, загалом 4,3 мільйона українців мають офіційний статус тимчасового захисту в Європейському Союзі. Порівняно з кінцем вересня, загальна кількість біженців фактично зменшилася на 6 170 осіб, що складає невеликі 0,1%. Це може свідчити про початок репатріації або перехід частини людей на інші міграційні статуси.

Невраховані показники

У Євростаті звертають увагу, що дані деяких країн можуть мати особливості:

Франція —дані зазвичай не включають неповнолітніх;

Іспанія, Кіпр та Греція —показники можуть включати осіб, чий статус тимчасового захисту вже не дійсний;

Люксембург, Португалія та Ісландія — дані за жовтень 2025 року на момент публікації були недоступні.

Нагадаємо, 9 грудня Молдова приєдналася до рішення Європейського Союзу (ЄС) і продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2027 року.