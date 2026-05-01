АМКУ викрив змову на тендері "Сенс Банку": штраф перевищив 15 млн грн

АМКУ
Антимонопольний комітет викрив змову двох компаній під час тендеру на обслуговування інженерних систем / АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Будстар груп" та ТОВ «СК СТС-Київ» на понад 15 млн грн за антиконкурентну змову під час участі у тендері, проведеному "Сенс Банк".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє АМКУ.

Йдеться про антиконкурентні узгоджені дії, які призвели до спотворення результатів торгів. Компанії брали участь у тендері на закупівлю послуг із комплексного технічного обслуговування інженерних та енергосистем багатофункціонального офісного комплексу, замовником якого виступав "Сенс Банк".

У ході розслідування комітет встановив низку фактів, які свідчать про скоординовану поведінку учасників. Це фактично усунуло конкуренцію між ними під час торгів.

За це порушення обидві компанії були оштрафовані на загальну суму 14,47 млн грн.

Окрім цього, ТОВ "СК СТС-Київ" отримало додатковий штраф у розмірі 593,8 тис. грн за ненадання інформації на вимогу АМКУ під час розслідування.

Таким чином, загальна сума штрафних санкцій перевищила 15 млн грн.

В АМКУ нагадали, що відповідно до законодавства, компанії, які протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за змову на тендерах, можуть бути відсторонені від участі у публічних закупівлях.

Нагадаємо, що раніше АМКУ вже штрафував компанії за змову на тендерах: у квітні 2026 року два підприємства отримали понад 4,1 млн грн штрафу за спотворення результатів торгів. 

Автор:
Лариса Крупко