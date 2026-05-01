Apple знову б’є рекорди: $111 млрд за квартал і зростання продажів iPhone

Доходи Apple за другий квартал фінансового року продемонстрували рекордне зростання, незважаючи на дефіцит процесорів та проблеми з постачанням. За квартал, що завершився 28 березня 2026 року, компанія отримала $111,2 млрд, що стало найкращим показником для березневого періоду в історії виробника.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише The Verge.

CEO Apple Тім Кук пояснив такі результати неочікувано високим попитом на продукцію. Зокрема, виторг від продажу iPhone збільшився на 22% і досяг $57 млрд. Історичний рекорд оновив і сегмент сервісів (Apple Music, Apple TV, Apple One), принісши компанії $30,98 млрд.

Зміни у керівництві та анонси ШІ

У квітні 2026 року стало відомо про майбутні кадрові зміни: Тім Кук залишить посаду генерального директора, яку обійме Джон Тернус. Кук перейде на позицію виконавчого директора у вересні, але до цього моменту ще очолить конференцію WWDC у червні.

Очікувані новинки та нещодавні релізи:

Оновлена Siri: на конференції WWDC очікується презентація Siri на базі ШІ-моделі Gemini від Google.

MacBook Neo: у березні компанія випустила бюджетну модель за $599 із чипом A18 Pro та 8 Гб оперативної пам'яті.

Нові пристрої: анонсовано iPhone 17E, iPad Air із чипом M4, а також оновлені лінійки MacBook Air та Pro.

Стратегія на майбутнє

Компанія продовжує розширювати лінійку пристроїв, орієнтуючись як на бюджетний сегмент, так і на інноваційні дорогі рішення. Це дозволяє Apple зберігати позитивну динаміку навіть за умов нестабільності ланцюжків постачання.

