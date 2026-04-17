Apple б'є рекорди в Китаї: поставки iPhone зросли на 20% у першому кварталі

Продажі iPhone у Китаї підскочили на 20%, що стало найкращим результатом на ринку. Експерти кажуть, що покупці обирають Apple через надійність смартфонів, поки інші бренди піднімають ціни.

Huawei також покращила свої показники на 2%, зберігши лідерство на ринку з часткою 20%.

Попит на пристрої Huawei залишається високим як у преміальному сегменті, так і в бюджетній лінійці, зокрема серії Enjoy 90.

У першому кварталі 2026 року загальні поставки смартфонів у Китаї скоротилися на 4%.

Аналітики Counterpoint Research пов’язують цей спад зі збоями в ланцюжках поставок та стрімким подорожчанням мікросхем пам'яті.

Аналітики очікують посилення несприятливих факторів для мобільного ринку Китаю найближчими місяцями. Місцеві бренди планують подальше підвищення цін, що може додатково стримати попит.

Проте прогнозується, що Apple та Huawei збережуть кращу динаміку порівняно з конкурентами. Зокрема, Huawei має потенціал для подальшого зростання завдяки стабільному попиту на свої смартфони початкового рівня.

Нагадаємо, в жовтні минулого року акції Apple встановили історичний максимум, сягнувши позначки $262,24. Це зростання на 3,9% стало можливим після того, як аналітична компанія Loop Capital підвищила рейтинг акцій технологічного гіганта з "утримувати" до "купувати". Причиною стало зростання попиту на нову лінійку iPhone.