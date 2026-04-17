Apple бьет рекорды в Китае: поставки iPhone выросли на 20% в первом квартале

Продажи iPhone в Китае подскочили на 20%, что явилось лучшим результатом на рынке. Эксперты говорят, что покупатели выбирают Apple из-за надежности смартфонов, пока другие бренды поднимают цены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Huawei также улучшила свои показатели на 2%, сохранив лидерство на рынке с долей 20%.

Спрос на устройства Huawei остается высоким как в премиальном сегменте, так и бюджетной линейке, в частности серии Enjoy 90.

В первом квартале 2026 г. общие поставки смартфонов в Китае сократились на 4%.

Аналитики Counterpoint Research связывают этот спад со сбоями в цепочках поставок и стремительным удорожанием микросхем памяти.

Аналитики ожидают усиления неблагоприятных факторов для мобильного рынка Китая в ближайшие месяцы. Местные бренды планируют дальнейшее повышение цен, что может дополнительно умерить спрос.

Однако прогнозируется, что Apple и Huawei сохранят лучшую динамику по сравнению с конкурентами. В частности, Huawei имеет потенциал для дальнейшего роста благодаря стабильному спросу на смартфоны начального уровня.

Напомним, в октябре прошлого года акции Apple установили исторический максимум, достигнув отметки в $262,24. Этот рост на 3,9% стал возможным после того, как аналитическая компания Loop Capital повысила рейтинг акций технологического гиганта с "удерживаемым" до "покупаемым". Причиной явился рост спроса на новую линейку iPhone.