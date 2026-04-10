Мировые поставки смартфонов упали на 6% на фоне дефицита микросхем

Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2026 г. сократились на 6% в годовом исчислении на фоне дефицита компонентов памяти DRAM и NAND, а также слабого потребительского спроса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на оценку Counterpoint Research.

Дефицит микросхем нарушил цепи поставок и повысил издержки производителей, заставив их корректировать ценовую политику и откладывать запуск новых моделей.

Дополнительное давление на рынок оказывали геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, рост энергетических и логистических затрат, а также сдержанные потребительские настроения.

По оценкам аналитиков, производители памяти переориентировали поставки на сегмент дата-центров и решений для искусственного интеллекта, что усугубило дефицит в потребительской электронике.

В результате выросла себестоимость устройств, что особенно отразилось на бюджетном и среднем сегментах и стимулировало спрос на восстановленные смартфоны.

Лидеры рынка

Лидером рынка по итогам квартала впервые стала Apple с долей 21% и ростом поставок на 5% в годовом исчислении. Компания смогла удержать позиции благодаря высокому спросу на линейку iPhone 17, эффективному управлению цепями снабжения и сильным результатам на ключевых рынках Азии.

Samsung заняла второе место с долей 20%, в то же время ее поставки сократились на 6% из-за задержки запуска серии Galaxy S26 и слабости в массовом сегменте. Компания усилила фокус на премиум-сегменте и оптимизировала продуктовую линейку.

Xiaomi сохранила третью позицию с долей 12%, однако испытала наибольшее падение среди топ-5 — на 19% в годовом исчислении. Основное давление связано с высокой зависимостью от чувствительного к цене сегмента, наиболее пострадавшего от роста стоимости компонентов.

Четвертое и пятое места заняли OPPO и vivo с долями 11% и 8% соответственно. Обе компании демонстрировали относительную устойчивость, в частности, за счет сильных позиций в среднем сегменте и на ключевых региональных рынках.

За пределами первой пятерки быстрый рост зафиксировали Google (+14%) и Nothing (+25%), что связано с расширением присутствия в каналах сбыта, четким позиционированием продуктов и использованием технологической дифференциации.

Аналитики ожидают, что давление на рынок сохранится: дефицит памяти может занять до 2027 года. В этих условиях производители будут сосредотачиваться на повышении маржинальности, сокращении низкорентабельных моделей и развитии сервисов и экосистем.

