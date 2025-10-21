Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Акции Apple достигли нового рекорда в 2025 году на фоне обновления линейки iPhone

магазин Apple
Акции Apple добились нового рекорда. / Википедия

В понедельник, 20 октября, акции Apple впервые в 2025 году установили исторический максимум, достигнув отметки в $262,24. Этот рост на 3,9% стал возможным после того, как аналитическая компания Loop Capital повысила рейтинг акций технологического гиганта с "удерживаемым" до "покупаемым". Причиной явился рост спроса на новую линейку iPhone.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Этот прорыв позволил преодолеть исторический максимум, установленный в декабре 2024 года. В значительную часть текущего года Apple демонстрировала неудачи среди акций индекса S&P 500, пережив падение на 31% в апреле. Однако с тех пор акции производителя iPhone взлетели более чем на 50%, вернувшись к положительному показателю через год в конце сентября.

Толчком для роста являются признаки более высокого, чем ожидалось, спроса на iPhone 17. Анализ Counterpoint Research на прошлой неделе показал, что серия iPhone 17 превзошла iPhone 16 на 14% за первые 10 дней продаж в США и Китае.

Аналитик Loop, Ананда Баруа, оптимистично прокомментировал повышение рейтинга, отметив: "Мы сейчас находимся на передовом долгожданном цикле внедрения Apple".

Другие аналитические компании также разделяют положительный настрой. Бен Рейтцесс из Melius Research считает, что компания "возвращает себе ритм", заметив, что "Apple стремится заставить замолчать своих критиков".

Однако не все уверены, что выход на рынок iPhone 17 оправдывает оценку Apple. Техногигант остается менее популярным, чем другие мегакапитализированные компании: около 60% аналитиков рекомендуют покупать акции этой компании , однако отмечают, что сейчас "импульс продаж iPhone 17 снижается ".

Напомним, Apple активно готовится к предстоящим изменениям в руководстве компании и рассматривает возможность назначения Джона Тернуса, руководителя аппаратного подразделения, на должность генерального директора вместо Тима Кука после его ухода от дел.

Автор:
Татьяна Ковальчук