Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple: СМИ узнали, кто займет его место

Apple активно готовится к предстоящим изменениям в руководстве компании и рассматривает возможность назначения Джона Тернуса, руководителя аппаратного подразделения, на должность генерального директора вместо Тима Кука после его ухода от дел.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Тернус, отвечающий за разработку аппаратного обеспечения для iPhone, iPad, Mac и очков Vision, считается одним из наиболее вероятных кандидатов на должность генерального директора Apple.

Тиму Куку в следующем месяце исполнится 65 лет. Он может выбрать путь, по которому шли другие лидеры технологической отрасли, и, уйдя с должности генерального директора, остаться в компании как председатель совета директоров.

Тим Кук пока не планирует немедленно покидать пост, однако внутри компании признают, что вопрос наследственности становится все более актуальным.

Тернусу сейчас 50 лет – столько же, сколько было Куку, когда он занял эту должность. Таким образом он сможет руководить Apple еще 10 лет в отличие от других старших топ-менеджеров.

Также Тернус харизматичен, он пользуется уважением среди сотрудников Apple и доверием Кука, который и предоставил ему больше полномочий.

В последнее десятилетие Apple поддерживала стабильный состав руководства. Несмотря на увольнение таких известных менеджеров как Джонни Айв и Анджела Арендтс в 2019 году, генеральный директор Тим Кук смог убедить ключевых руководителей отложить выход на пенсию. Например, Фил Шиллер продолжает контролировать App Store и запуск продуктов, а Лука Маэстри – управление недвижимостью и информационными системами.

Однако, как отмечает агентство, изменения неизбежны. Главный операционный директор (COO) Джефф Уильямс, ранее считавшийся потенциальным преемником Тима Кука, отказался от части операционных обязанностей в июле и планирует окончательно покинуть компанию до конца года.

Будущее руководителя AI направления Джона Джаннандреа также остается неопределенным. Его команда отвечает за Apple Intelligence и интеграцию AI в Siri, однако после затруднений с запуском Apple Intelligence и перестройкой Siri часть его обязанностей была сокращена. Apple рассматривает внешних кандидатов для усиления AI-направления и потенциальной замены руководителя.

Bloomberg. отмечает, что это тревожная ситуация для компании с оценкой почти в 4 триллиона долларов.

