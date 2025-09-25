Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Читати українською

Apple призывает ЕС отменить антимонопольные правила: какими рисками обеспокоена компания

магазин Apple, улица, дорога, автомобиль, люди
Apple призывает ЕС упразднить антимонопольные правила. / Википедия

Apple обратилась к антимонопольным органам ЕС с требованием отменить недавно принятые правила для крупных технологических компаний. Техногигант утверждает, что эти нормы, направленные на защиту цифровых потребителей, на самом деле создают риски для их конфиденциальности и угрожают подорвать инновации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Производитель iPhone выразил свое несогласие с законом о цифровых рынках (DMA), который ЕС ввел в прошлом году. Хотя Apple следует правилам, компания призвала регуляторов более тщательно изучить их влияние на пользователей и бизнес в регионе. В отдельных замечаниях Европейской комиссии Apple даже попросила отменить или сократить действие этого закона.

DMA определяет четкие правила для таких сервисов, как Google Search, Safari, Amazon и Facebook, и предотвратить злоупотребление монопольным положением. Штрафы за нарушения могут достигать 10% мирового дохода компании, а в случае повторных нарушений — до 20%.

Apple отмечает, что принудительное размещение внешних платежных сервисов и разрешение на загрузку приложений со сторонних площадок подвергает пользователей рискам вредоносного программного обеспечения и мошенничества. Компания считает, что это может также поставить под угрозу конфиденциальные данные.

"Стало очевидно, что DMA приводит к ухудшению опыта для пользователей Apple в ЕС. Это подвергает их новым рискам и нарушает простой, бесперебойный способ взаимодействия их продуктов Apple", — говорится в блоге компании.

В апреле Европейская комиссия оштрафовала Apple на 500 миллионов евро (588 миллионов долларов США), заявив, что компания нарушила правила, позволяющие разработчикам направлять пользователей к покупкам вне ее магазина. Apple не согласился и оспаривает это решение.

Следует отметить, что другие крупные технологические фирмы, включая Meta, также понесли штрафы согласно настоящему регламенту. Ранее ЕС наложил на компании значительные штрафы: более 8 миллиардов долларов для Google и 13 миллиардов евро для Apple за неуплату налогов в Ирландии.

Президент США Дональд Трамп давно выступает против технологического и антимонопольного регулирования ЕС по отношению к американским технологическим гигантам. В августе он пригрозил ввести новые тарифы и ограничения на экспорт передовых технологий и полупроводников в ответ на налоги на цифровые услуги других стран, которые ударили по американским технологическим компаниям.

Напомним, в начале сентября ЕС наложил штраф на Google в размере 2,95 миллиарда евро (3,45 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере рекламных технологий. Этот штраф стал четвертым для американской транснациональной корпорации европейского регулятора и вызвал возмущение президента США Дональда Трампа.

Автор:
Татьяна Ковальчук