ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро: Трамп пригрозил расследованием

Европейский Союз наложил штраф на Google в размере 2,95 миллиарда евро (3,45 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере рекламных технологий. Этот штраф стал четвертым для американской транснациональной корпорации европейского регулятора и вызвал возмущение президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Трамп назвал действия ЕС "несправедливыми" и "дискриминационными" и сообщил журналистам, что намерен напрямую обратиться в ЕС с этим вопросом.

"Очень несправедливо, и американские налогоплательщики этого не потерпят! Как я уже говорил ранее, моя администрация не позволит этим дискриминационным действиям продолжаться", - подчеркнул он.

Кроме того Трамп пригрозил расследованием, которое может привести к новым пошлинам в ответ на штраф ЕС против Google.

По словам президента, он "вынужден начать производство по разделу 301", чтобы аннулировать штрафы, если будут применены к американским компаниям. Глава 301 Закона о торговле 1974 года позволяет США вводить санкции против иностранных стран за действия, отягчающие американскую торговлю.

Действия Еврокомиссии были инициированы жалобой Европейского совета издателей. Штраф был наложен, несмотря на сопротивление министра торговли ЕС Мароша Шефчовича, который опасался влияния американских тарифов.

Европейские специалисты установили, что Google предпочитала собственные сервисы онлайн-технологий, что усиливало роль ее рекламной биржи AdX. Это позволяло Google взимать высокие комиссии, что, по мнению регулятора, вредило конкурентам и издателям онлайн. Европейский надзорный орган заявил, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке с 2014 года.

На компанию возложена обязанность в течение 60 дней устранить конфликты интересов. Хотя Google планирует подать апелляцию, Комиссия подчеркнула готовность применять "решительные средства защиты".

Напомним, в августе Google согласился заплатить штраф в Австралии в размере 35,8 миллионов долларов США после того, как регулятор установил, что компания нарушила конкурентные правила.