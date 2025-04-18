Суд в США признал Google монополистом в сфере онлайн-рекламы

Компания Alphabet, которой принадлежит бренд Google, была признана в судебном порядке монополистом в США из-за незаконного превосходства на рынке онлайн-рекламы. Это уже второй за год приговор против компании за нарушение антимонопольного законодательства.

Об этом пишет Washington Post.

Отмечается, что Окружной суд США по Восточному округу Виргинии постановил, что Google использует незаконные методы сохранения монополии в сфере технологий онлайн-рекламы.

Google проиграл антимонопольный суд в США

Как пишет издание, в начале 2023 года Министерство юстиции США подало иск, обвинив Google в том, что компания использует свой контроль над технологиями в области размещения цифровой рекламы, чтобы заставить рекламодателей пользоваться ее услугами.

В ходе судебного разбирательства представители Минюста США доказывали, что Google навязывала свои инструменты издателям и благодаря доминированию взимала завышенные комиссии, вредя сайтам с бесплатным контентом и подрывая конкурентный процесс. Суд также заслушал показания руководителей крупных медиа и рекламных агентств, которые рассказали об отрицательном влиянии этих практик на их бизнес.

Федеральная судья Леони Бринкема из города Александрия, штат Вирджиния, пришла к выводу, что «более десяти лет Google объединял свой рекламный сервер для рекламодателей и рекламную биржу посредством договорной политики и технологической интеграции, что позволило компании установить и защитить свою монопольную власть на этих двух рынках».

Но судья признала, что приобретение Google в 2007 году сервиса DoubleClick было законным, поэтому маловероятно, что компанию заставят продать сервис, на чем настаивают прокуроры Министерства юстиции.

Что говорят в Google

Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малголланд уже заявила, что компания будет обжаловать решение суда. По ее словам, рекламодатели имеют много вариантов, но выбирают Google, потому что его рекламные технические инструменты просты, доступны и эффективны.

По данным издания, рекламное подразделение Google ежеквартально приносит компании около 8 миллиардов долларов – примерно десятую часть от общего объема доходов.

Это решение дополняет другой вердикт, вынесенный в августе, когда суд признал Google монополистом в поиске. В настоящее время Министерство юстиции добивается разделения компании. Оба дела и возможные судебные запреты на слияние и приобретение могут привести к существенным структурным изменениям в Google, ограничив ее влияние на инфраструктуру интернет-рекламы и уменьшив общие власти в сети.