Минюст США требует от Google продать браузер Chrome: в чем причина

Министерство юстиции США намерено потребовать, чтобы суд обязал компанию Google (принадлежит Alphabet Inc.) продать свой браузер Chrome в качестве наказания за то, что компания незаконно монополизировала рынок онлайн-поиска.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg.

Представители прокуратуры планируют 20 ноября представить свои предложения федеральному судье Окружного суда США округа Колумбия Амиту Мехте.

Антимонопольные органы хотят, чтобы Google продал Chrome, поскольку этот браузер является основной поисковой системой для компаний, говорят собеседники агентства.

Bloomberg подчеркивает, что Chrome является популярнейшим браузером в мире, а по данным службы анализа веб-трафика StatCounter, в США на него приходится 61% рынка.

По словам источников агентства, власти США отказались от более жесткого варианта, согласно которому от Google могли потребовать также продать мобильную операционную систему Android.

При этом Минюст США планирует предложить Google отделить Android от других своих продуктов, включая поиск и магазин приложений Google Play. Также ведомство намерено рекомендовать компании лицензировать результаты и данные своей поисковой системы, а также предоставить сайтам больше возможностей запрещать искусственному интеллекту Google использовать их контент.

Как пишет Bloomberg, все эти варианты входили в исходный список требований, который Минюст подал в октябре. Также требования включали запрет на эксклюзивные контракты Google с другими технологическими компаниями.

Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд заявила, что Минюст "продолжает продвигать радикальную повестку дня, которая по этому делу выходит далеко за пределы юридических вопросов". По ее словам, правительство "нанесет ущерб потребителям, разработчикам и технологическому лидерству Америки именно в тот момент, когда это больше всего необходимо".

Напомним, Google демонстрирует рост доходов, в значительной степени благодаря разработкам ИИ. Доход Alphabet за квартал достиг 88,3 миллиарда долларов США, в том числе доход от Google Cloud, включающий инфраструктурные продукты ИИ, вырос на 35% по сравнению с прошлым годом.

Выручка от основных сервисов Google, таких как поиск, увеличилась на 13% и составляет 76,5 миллиарда долларов США.