Мін'юст США вимагає від Google продати браузер Chrome: у чому причина

Міністерство юстиції США збирається вимагати, щоб суд зобов'язав компанію Google (належить Alphabet Inc.) продати свій браузер Chrome як покарання за те, що компанія незаконно монополізувала ринок онлайн-пошуку.

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Про це з посиланням на власні джерела повідомило агентство Bloomberg.

Зазначається, що представники прокуратури планують 20 листопада подати свої пропозиції федеральному судді Окружного суду США округу Колумбія Аміту Мехте.

Антимонопольні органи хочуть, щоб Google продав Chrome, оскільки цей браузер є основним місцем, де використовують пошукову систему компанії, кажуть співрозмовники агентства.

Bloomberg підкреслює, що Chrome є найпопулярнішим браузером у світі, а за даними служби аналізу веб-трафіку StatCounter, у США на нього припадає 61% ринку.

За словами джерел агенства, влада США відмовилася від жорсткішого варіанту, згідно з яким від Google могли вимагати також продати мобільну операційну систему Android.

При цьому Мін'юст США планує запропонувати Google відокремити Android від інших своїх продуктів, у тому числі пошуку та магазину програм Google Play. Також відомство збирається рекомендувати компанії ліцензувати результати та дані своєї пошукової системи, а також надати сайтам більше можливостей забороняти штучному інтелекту Google використовувати їхній контент.

Як пише Bloomberg, всі ці варіанти входили до початкового списку вимог, який Мін'юст подав у жовтні. Також до вимог входила заборона на ексклюзивні контракти Google з іншими технологічними компаніями.

Віце-президент Google з питань регулювання Лі-Енн Малхолланд заявила, що Мін'юст "продовжує просувати радикальний порядок денний, який у цій справі виходить далеко за межі юридичних питань". За її словами, уряд "завдасть збитків споживачам, розробникам та технологічному лідерству Америки саме в той момент, коли це найбільше необхідно".

Нагадаємо, Google демонструє зростання доходів, значною мірою завдяки розробкам ШІ. Дохід Alphabet за квартал сягнув 88,3 мільярда доларів США, зокрема дохід від Google Cloud, який включає інфраструктурні продукти ШІ, зріс на 35% порівняно з минулим роком.

Прибуток від основних сервісів Google, таких як пошук, збільшився на 13% і становить 76,5 мільярда доларів США.