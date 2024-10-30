Понад чверть нового коду в Google створено за допомогою штучного інтелекту

Google все активніше використовує штучний інтелект (ШІ) не лише для створення нових продуктів, а й для розробки власного програмного коду. Генеральний директор компанії Сундар Пічаї під час звіту за третій квартал 2024 року заявив, що більше чверті нового коду Google створюється ШІ та потім перевіряється інженерами компанії.

Про це пише The Verge.

Також, Google демонструє значне зростання доходів, значною мірою завдяки розробкам ШІ. Дохід Alphabet за квартал сягнув 88,3 мільярда доларів США, зокрема дохід від Google Cloud, який включає інфраструктурні продукти ШІ, зріс на 35% порівняно з минулим роком.

Прибуток від основних сервісів Google, таких як пошук, збільшився на 13% і становить 76,5 мільярда доларів США.

Повідомляється, що Google активно інтегрує ШІ у свої продукти: від чат-ботів на базі моделі Gemini та автоматизованих нотаток у Google Meet до генеративних інструментів для YouTube.

Також лінійка смартфонів Pixel 9 отримала ШІ-функції, а нововведення в пошуку дозволяють користувачам шукати більш різноманітний контент.

Попри значні успіхи, компанія наразі перебуває під тиском антимонопольного розслідування Міністерства юстиції США, що може поставити під загрозу її домінування на ринку пошуку та реклами.

Додамо, Google підписав знакову угоду про використання електроенергії, виробленої невеликими ядерними реакторами, для забезпечення своїх зусиль у сфері штучного інтелекту (ШІ).