Google розробляє ШІ Jarvis, який може контролювати веб-браузер користувача

Google активно працює над новим агентом штучного інтелекту під кодовою назвою Project Jarvis, який дозволить автоматизувати щоденні дії користувачів у браузері.

Про це повідомляє Еngadget.

За інформацією джерел, Jarvis зможе реагувати на команди користувача, створювати скріншоти екрана для аналізу та виконувати дії, такі як натискання кнопок або введення тексту.

Цей інструмент призначений для роботи в браузері Chrome та спрощення таких завдань, як дослідження, онлайн-шопінг і бронювання квитків.

Очікується, що Jarvis може бути готовий до попереднього тестування вже в грудні. Інновація є частиною ширшої стратегії Google щодо розвитку своїх AI-технологій на базі моделі Gemini, яка нещодавно розширила підтримку нових мов і інтегрувалася у сервіси, як-от Google Meet та Google Photos.

Подібні інновації активно розробляють і конкуренти. Наприклад, компанія Anthropic презентувала Claude AI, який також здатен виконувати завдання у програмах, призначених для людей.

Але, на відміну від Jarvis, Claude AI орієнтований на взаємодію з ширшим спектром інструментів і програм, що вже доступний у загальнодоступній бета-версії.

Додамо, Google оголосив про відкриття доступу до технології водяних знаків SynthID Text для всіх розробників. Цей інструмент дозволяє вставляти приховані водяні знаки в текст, створений ШІ, що може допомогти розрізнити контент, написаний людиною, від згенерованого моделями штучного інтелекту.