Google разрабатывает искусственный интеллект Jarvis, который может контролировать веб-браузер пользователя

Google активно работает над новым агентом искусственного интеллекта под кодовым названием Project Jarvis, позволяющим автоматизировать ежедневные действия пользователей в браузере.

Об этом сообщает Еngadget.

По информации источников, Jarvis сможет реагировать на пользовательские команды, создавать скриншоты экрана для анализа и выполнять действия, такие как нажатие кнопок или ввод текста.

Этот инструмент предназначен для работы в браузере Chrome и упрощения таких задач, как исследование, онлайн-шоппинг и бронирование билетов.

Ожидается, что Jarvis может быть готов к предварительному тестированию уже в декабре. Инновация является частью более широкой стратегии Google по развитию своих AI-технологий на базе модели Gemini, которая недавно расширила поддержку новых языков и интегрировалась в сервисы, такие как Google Meet и Google Photos.

Подобные инновации активно разрабатываются и конкурентами. Например, компания Anthropic представила Claude AI, который также способен выполнять задания в программах, предназначенных для людей.

Но, в отличие от Jarvis, Claude AI ориентирован на взаимодействие с более широким спектром инструментов и программ, уже доступным в общедоступной бета-версии.

Google объявил об открытии доступа к технологии водяных знаков SynthID Text для всех разработчиков. Этот инструмент позволяет вставлять скрытые водяные знаки в текст, созданный ИИ, что может помочь отличить контент, написанный человеком, от сгенерированного моделями искусственного интеллекта.