Более четверти нового кода в Google созданы с помощью искусственного интеллекта

Google все активнее использует искусственный интеллект не только для создания новых продуктов, но и для разработки собственного программного кода. Генеральный директор компании Сундар Пичаи во время отчета за третий квартал 2024 года заявил, что более четверти нового кода Google создается ИИ и затем проверяется инженерами компании.

Об этом пишет The Verge.

Также Google демонстрирует значительный рост доходов, в значительной степени благодаря разработкам ИИ. Доход Alphabet за квартал достиг 88,3 миллиарда долларов США, в том числе доход от Google Cloud, включающий инфраструктурные продукты ИИ, вырос на 35% по сравнению с прошлым годом.

Выручка от основных сервисов Google, таких как поиск, увеличилась на 13% и составляет 76,5 миллиарда долларов США.

Сообщается, что Google активно интегрирует ИИ в свои продукты: от чат-ботов на базе модели Gemini и автоматизированных заметок в Google Meet до генеративных инструментов для YouTube.

Также линейка смартфонов Pixel 9 получила ИИ-функции, а новшества в поиске позволяют пользователям искать более разнообразный контент.

Несмотря на значительные успехи, компания находится под давлением антимонопольного расследования Министерства юстиции США, что может поставить под угрозу ее доминирование на рынке поиска и рекламы.

Google подписал знаковое соглашение об использовании электроэнергии, произведенной небольшими ядерными реакторами, для обеспечения своих усилий в сфере искусственного интеллекта (ИИ).