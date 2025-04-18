Суд в США визнав Google монополістом у сфері онлайн-реклами

Компанія Alphabet, якій належить бренд Google, була визнана у судовому порядку монополістом у США через незаконну перевагу на ринку онлайн-реклами. Це вже другий за рік вирок проти компанії за порушення антимонопольного законодавства.

Про це пише Washington Post.

Зазначається, що Окружний суд США по Східному округу Вірджинії постановив, що Google використовує незаконні методи для збереження монополії у сфері технологій онлайн‑реклами.

Google програв антимонопольний суд у США

Як пише видання, на початку 2023 року Міністерство юстиції США подало позов, звинувативши Google у тому, що компанія використовує свій контроль над технологіями у сфері розміщення цифрової реклами, щоб змусити рекламодавців користуватися її послугами.

Під час судового розгляду представники Мін’юсту США доводили, що Google нав’язувала свої інструменти видавцям і завдяки домінуванню стягувала завищені комісії, шкодячи сайтам із безплатним контентом та підриваючи конкурентний процес. Суд також заслухав свідчення керівників великих медіа та рекламних агенцій, які розповіли про негативний вплив цих практик на їхній бізнес.

Федеральна суддя Леоні Брінкема з міста Александрія, штат Вірджинія, дійшла висновку, що «понад десять років Google об’єднував свій рекламний сервер для рекламодавців і рекламну біржу за допомогою договірної політики та технологічної інтеграції, що дозволило компанії встановити та захистити свою монопольну владу на цих двох ринках».

Але суддя визнала, що придбання Google у 2007 році сервісу DoubleClick було законним. Тож малоймовірно, що компанію змусять продати сервіс, на чому наполягають прокурори Міністерства юстиції.

Що кажуть у Google

Віцепрезидентка Google із питань регулювання Лі-Енн Малголланд уже заявила, що компанія буде оскаржувати рішення суду. За її словами, рекламодавці мають багато варіантів, але обирають Google, тому що його рекламні технічні інструменти «прості, доступні та ефективні».

За даними видання, рекламний підрозділ Google щоквартально приносить компанії близько 8 мільярдів доларів — приблизно десяту частину від загального обсягу прибутків.

Це рішення доповнює інший вердикт, винесений у серпні, коли суд визнав Google монополістом у пошуку. Нині Міністерство юстиції домагається розділення компанії. Обидві справи та можливі судові заборони на злиття й придбання можуть призвести до суттєвих структурних змін у Google, обмеживши її вплив на інфраструктуру інтернет‑реклами та зменшивши загальну владу в мережі.