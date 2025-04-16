Google призупинив майже 40 мільйонів рекламних облікових записів за допомогою ШІ

У 2024 році компанія Google заблокувала 39,2 мільйона рекламних облікових записів — утричі більше, ніж у попередньому році. Такий крок став частиною масштабної боротьби з рекламним шахрайством, у якій компанія активно використовує штучний інтелект і великі мовні моделі (LLM).

Про це пише Techcrunch.

Зазначається, що завдяки аналізу ознак шахрайства, таких як видавання себе за відомі бренди чи використання фальшивих платіжних даних, Google вдалось виявляти порушення ще до запуску реклами.

За словами генерального менеджера з безпеки реклами в Google Алекса Родрігеса, компанія у 2024 році реалізувала понад 50 удосконалень LLM для посилення захисту на своїх платформах.

Команда з понад 100 експертів, включаючи фахівців з безпеки реклами, аналітиків із DeepMind та інших підрозділів, зосередилась на боротьбі з глибокими фейками, які використовували образи публічних осіб у шахрайських оголошеннях.

Завдяки запровадженню технічних обмежень і оновленню понад 30 рекламних політик, Google змогла призупинити понад 700 тисяч облікових записів порушників і зменшити кількість скарг на глибокі фейки на 90%.

У США минулого року було призупинено 39,2 мільйона облікових записів і видалено 1,8 мільярда оголошень. Основні порушення стосувались зловживань торговельними марками, персоналізованої реклами, неправдивих медичних заяв та шахрайства.

В Індії — другому за величиною ринку — заблоковано 2,9 мільйона облікових записів і видалено 247,4 мільйона оголошень, серед яких найбільше порушень пов'язано з фінансовими послугами, азартними іграми та підробленими брендами.

Загалом у 2024 році Google:

видалив майже 500 мільйонів оголошень, пов’язаних із шахрайством;

перевірив 8900 нових рекламодавців передвиборчої реклами;

видалив 10,7 мільйона політичних оголошень, пов’язаних із виборами;

заблокував 5,1 мільярда реклами та обмежив показ 9,1 мільярда оголошень;

вжив заходів проти 1,3 мільярда сторінок видавців.

Компанія підкреслює, що зменшення загальної кількості блокувань у порівнянні з 2023 роком (тоді було 5,5 млрд заблокованих оголошень) свідчить про ефективнішу ранню діагностику та запобігання появі небажаного контенту.

Водночас Google визнає, що масштабні блокування іноді викликають питання справедливості. Тому компанія пропонує механізм апеляції з участю людей та постійно вдосконалює комунікацію з рекламодавцями.

"Ми оновили багато політик і систем прозорості, щоб рекламодавці краще розуміли причини блокування", — наголосив Родрігес.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Google випустив велике оновлення з новими функціями ШІ.

Також, Google все активніше використовує штучний інтелект (ШІ) не лише для створення нових продуктів, а й для розробки власного програмного коду. Наразі більше чверті нового коду Google створюється ШІ та потім перевіряється інженерами компанії.