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В Google очікують, що ШІ, який зможе мислити як людина, з'явиться в найближчі 5-10 років
Генеральний директор компанії Google DeepMind Деміс Гассабіс прогнозує що штучний генералізований інтелект (AGI), який зможе виконувати будь-які інтелектуальні завдання на рівні людини, стане реальністю в найближчі 5-10 років.
Про це повідомляє CNBC.
На його думку, сьогоднішні ШІ-системи дуже пасивні. Наразі штучному інтелекту багато чого не під силу. Проте протягом наступних п’яти-десяти років багато з цих можливостей почнуть виходити на перший план, і людство наблизиться до створення загального штучного інтелекту (AGI)
Деміс Гассабіс визначив AGI як "систему, яка здатна демонструвати всі складні можливості, доступні людям".
"Ці системи ще не дуже вражають у певних речах. Є інші речі, які вони ще не можуть зробити, і нам належить провести досить велику дослідницьку роботу", - наголосив він.
Головна проблема з досягненням загального штучного інтелекту, за словами Гассабіса, полягає в тому, щоб привести сучасні системи ШІ до точки розуміння контексту з реального світу.
Водночас, Даріо Амодей, гендиректор стартапу Anthropic зі штучним інтелектом, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що очікує появу штучного інтелекту, здатного виконувати людські завдання краще за людей, вже в найближчі два-три роки.
Google інвестує $1 мільярд у штучний інтелект
Google вже вклав додаткові $1 мільярд у стартап Anthropic. Ця інвестиція є частиною ширшої стратегії пошукового гіганта, спрямованої на утримання лідерських позицій у розробці генеративних моделей ШІ. Anthropic заснований у 2021 році групою колишніх співробітників OpenAI, спеціалізується на створенні безпечних і передових систем ШІ. Найвідоміший продукт компанії — серія моделей Claude, які змагаються з GPT-4 від OpenAI.
Інвестиція Google в $1 мільярд збіглася з очікуваним залученням ще $2 мільярдів від інших венчурних інвесторів, таких як Lightspeed Venture Partners. Це може збільшити оцінку Anthropic до $60 мільярдів.
Нагадаємо, Google планує протягом року замінити Google Assistant на Gemini, за винятком пристроїв, що працюють на застарілих версіях Android. Gemini прийде на заміну Google Assistant, який був запущений у 2016 році, після року його розвитку та оновлень.