ШІ замінить кожного десятого чиновника у Великій Британії до 2030 року

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує представити масштабні реформи державного управління, щоб "працювати в інтересах людей" і забезпечити стабільність у нову епоху глобальної "нестабільності", повідомляє AI4Future.

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Стармер пообіцяв використовувати ШІ та автоматизацію, щоб скоротити “жир” у державному апараті та зменшити вплив автономних органів.

Окрім цього, міністр канцелярії Пат Макфадден зазначив, що зміни включатимуть оплату праці, пов’язану з результатами роботи, для старших державних службовців, а також програму “взаємно погоджених виходів”, щоб полегшити звільнення неефективних співробітників – про що прем’єр-міністр не згадав сьогодні вранці.

Він також зазначив, що міністри намагатимуться до 2030 року добитися того, щоб кожен десятий державний службовець працював у сфері цифрових технологій.

Роз’яснюючи позицію уряду, міністр науки та технологій Великої Британії Пітер Кайл попередив, що кількість працівників держслужби "зменшиться", оскільки штучний інтелект використовуватимуть у державних установах для підвищення ефективності.

Виступаючи в ефірі SkyNews Breakfast з Вілфредом Фростом, Кайл послався на дослідження, яке очолювало його відомство. У ньому йдеться, що запровадження ШІ дозволило б уряду заощадити £45 млрд завдяки підвищенню продуктивності та ефективності.

"Більше половини або приблизно половина всіх транзакцій уряд здійснює в аналоговому форматі, – сказав він. – HMRC щодня відповідає на дзвінки100 000 разів – це не той підхід, за яким має працювати уряд. Так не можна керувати країною у 2020-х".

Додамо, що впровадження штучного інтелекту (ШІ) впливає на глобальний ринок праці, змінюючи ролі, вимоги до працівників та перспективи зайнятості. 41% компаній планують скоротити штат до 2030 року через автоматизацію завдань за допомогою ШІ.