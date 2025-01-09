До 2030 року 41% компаній планують скоротити штат через ШІ

Впровадження штучного інтелекту (ШІ) впливає на глобальний ринок праці, змінюючи ролі, вимоги до працівників та перспективи зайнятості. 41% компаній планують скоротити свою робочу силу до 2030 року через автоматизацію завдань за допомогою ШІ.

Про це йдеться в опитуванні, опублікованому Всесвітнім економічним форумом (WEF), повідомляє CNN.

Опитування, проведене серед сотень великих компаній, показало, що 77% роботодавців планують перекваліфікувати та підвищувати кваліфікацію своїх співробітників у період із 2025 по 2030 рік. Це дозволить працівникам краще взаємодіяти з новими технологіями.

Однак, на відміну від попереднього звіту 2023 року, цьогорічний звіт Future of Jobs Report не стверджує, що технології, зокрема ШІ, матимуть переважно позитивний вплив на ринок праці.

Які професії під загрозою

У доповіді зазначається, що автоматизація завдань, спричинена розвитком штучного інтелекту, найсильніше вплине на такі професії, як клерки поштових служб, відповідальні секретарі та фахівці з розрахунку заробітної плати. Також під скорочення потрапляють графічні дизайнери та юридичні секретарі, що раніше не прогнозувалося.

Це, за словами експертів, відображає зростаючу здатність генеративного ШІ виконувати інформаційні завдання, такі як створення текстів, зображень і контенту.

Попри загрозу скорочень, технології також створюють нові можливості. Згідно з опитуванням, 70% компаній планують наймати працівників із навичками розробки ШІ, а 62% — фахівців для співпраці з ШІ.

Зазначається, що впровадження ШІ не обов’язково означає заміну людей машинами.

Оптимістичною нотою є те, що основний вплив таких технологій, як генеративний штучний інтелект, на робочі місця може полягати в їхньому потенціалі "покращувати" людські навички через співпрацю людини і машини, а не в прямій заміні, особливо з огляду на зростаючу важливість умінь, орієнтованих на людину.

Штучний інтелект - помічник чи ворог ринку праці?

Американський вчений, письменник і винахідник Ерік Бриньольфссон вважає, що 2024 рік стане роком реального підвищення продуктивності технологій, зокрема штучного інтелекту (ШІ).

Під час свого докладу він розповів про те, як були проаналізовані 950 професій і в результаті було виявлено, що майже на всі з них певною мірою вплине предиктивний ШІ. При цьому ні одна професія не була повністю автоматизована, а лише мали різний рівень трансформації. Наприклад, професія касира є низкооплачуваною і вона має великий потенціал для трансформації.

З іншого боку високооплачувана професія, як-от пілот також має великий потенціал для використання предиктивної аналітики та предиктивного штучного інтелекту.

Якщо поглянути на загальну картину, то є певна закономірність, що на низькооплачуваних роботах, як правило, більше завдань, які підходять для предиктивної аналітики. При цьому вплив ШІ на виконання робочих завдань також може бути не повним, а доповненням. Тобто вплив ШІ на працю може відбуватись різними способами.

Про розвиток технологій і як штучний інтелект вплине на світову економіку та ринок праці читайте у матеріалі Delo.ua.