Штучний інтелект в Україні: у Мінцифри назвали напрями, де його можна використовувати

Навколо Міністерства цифрової трансформації можуть створити спільноту людей, які знаються на питаннях штучного інтелекту (ШІ) і зможуть допомогти використовувати його "на благо" України.

Про це заявив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Укрінформ".

"Зараз оцінюються можливості регулювання ШІ. Зрозуміло, що з часом будуть створені відповідні правові засади і виникнуть нові взаємодії між різними корпораціями. Хтось почне використовувати ШІ зі злочинною метою, але ми повинні бути досвідченими у цьому напрямі і застосовувати його на благо країни. Це може стати нашою конкурентною перевагою", - зазначив він.

За його словами, свого часу Україна, можливо, й пропустила кілька кроків у технологічному розвитку, але наразі може вийти в лідери.

"Наприклад, в межах роботи з "Дією" ми активно розробляємо декілька продуктів, в яких буде використовуватися штучний інтелект. Зараз можемо стати першими. Вивчаємо безпечні шляхи використання ШІ – це для нас пріоритет", - сказав Федоров.

Міністр додав, що в Україні вже є низка компаній, які використовують штучний інтелект для вдосконалення власної роботи. Тому розглядається варіант створення навколо Мінцифри спільноти людей, які знаються на ШІ і розуміють принципи його роботи.

"В Україні є багато напрямів, де його можна використовувати. Наприклад, для структуризації інформації або аналізу українського законодавства. Це допоможе державі зекономити значні кошти. Зараз ми рухаємось до Європейського Союзу. Необхідно змінювати тисячі законів. Аби їх проаналізувати – потрібно багато людей. За допомогою ШІ можна виконати це значно швидше та автоматизувати роботу завдяки чіткому алгоритму його роботи", - додав він.

Нагадаємо, Уряд ухвалив постанову, яка пришвидшить цифровізацію в Україні. Відтепер міністерства та органи влади створюватимуть нові реєстри на спеціальній платформі.