Искусственный интеллект в Украине: в Минцифры назвали направления, где его можно использовать

Вокруг Министерства цифровой трансформации могут создать сообщество людей, которые разбираются в вопросах искусственного интеллекта (ИИ) и смогут помочь использовать его "во благо" Украины.

Об этом заявил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Укринформ".

"Сейчас оцениваются возможности регулирования ИИ. Понятно, что со временем будут созданы соответствующие правовые основы и возникнут новые взаимодействия между разными корпорациями. Кто-то начнет использовать ИИ в преступных целях, но мы должны быть опытными в этом направлении и применять его во благо страны. Это может стать нашим конкурентным преимуществом", - отметил он.

По его словам, в свое время Украина, возможно, и пропустила несколько шагов в технологическом развитии, но может выйти в лидеры.

"К примеру, в рамках работы с "Дією" мы активно разрабатываем несколько продуктов, в которых будет использоваться искусственный интеллект. Сейчас можем стать первыми. Изучаем безопасные пути использования ИИ – это для нас приоритет", - сказал Федоров.

Министр добавил, что в Украине уже есть ряд компаний, использующих искусственный интеллект для усовершенствования собственной работы. Поэтому рассматривается вариант создания вокруг Минцифры сообщества людей, которые разбираются в ИИ и понимают принципы его работы.

"В Украине есть много направлений, где его можно использовать. Например, для структуризации информации или анализа украинского законодательства. Это поможет государству сэкономить значительные средства. Сейчас мы движемся в Европейский Союз. Необходимо менять тысячи законов. Чтобы их проанализировать - нужно много людей. С помощью ИИ можно выполнить это гораздо быстрее и автоматизировать работу благодаря четкому алгоритму его работы", - добавил он.

Напомним, Правительство приняло постановление, которое ускорит цифровизацию в Украине. Теперь министерства и органы власти будут создавать новые реестры на специальной платформе.