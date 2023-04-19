В Україні запустять єдину платформу реєстрів для органів влади: що зміниться

Уряд ухвалив постанову, яка пришвидшить цифровізацію в Україні. Відтепер міністерства та органи влади створюватимуть нові реєстри на спеціальній платформі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз в Україні близько 450 реєстрів. 80% з них технологічно застарілі і вразливі до кібератак. Команда Мінцифри працює, щоб кардинально змінити це", - зазначив Федоров.

Він додав, що уряд ухвалив постанову про створення платформи реєстрів.

"Державні органи створюватимуть нові реєстри. Це допоможе зробити так, щоб ви отримували більшість послуг швидко та зручно — онлайн", - наголосив міністр.

За його словами, така платформа зекономить державі мільйони коштів, що витрачаються на створення та адміністрування реєстрів.

"Нову платформу ми вже протестували з Держспецзвʼязку. Тож незабаром запустимо — і почнеться нова цифрова ера для органів влади. Цифровізуємо, щоб бігали дані, а не люди", - підсумував Федоров.

Як додають в Мінцифрі, на платформі реєстрів можна не лише створювати нові дані, а й поступово переробляти застарілі. Усі зміни в реєстрах фіксуються і відбуваються тільки через бізнес-процеси. Тож ніхто не зможе змінити інформацію в реєстрі незаконно.

Крім того, усі дані будуть зберігатися впорядковано. Це пришвидшить запуск онлайн-послуг та діджиталізацію в цілому.

Також в подальшому Україна зможе ділитися власним досвідом впровадження платформи з іншими країнами, які активно цифровізуються.

Нагадаємо, нещодавно офіційно стартувала європейська програма DT4UA "Цифрова трансформація для України" з бюджетом в 17,4 млн євро.