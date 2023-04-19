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В Україні запустять єдину платформу реєстрів для органів влади: що зміниться
Уряд ухвалив постанову, яка пришвидшить цифровізацію в Україні. Відтепер міністерства та органи влади створюватимуть нові реєстри на спеціальній платформі.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Зараз в Україні близько 450 реєстрів. 80% з них технологічно застарілі і вразливі до кібератак. Команда Мінцифри працює, щоб кардинально змінити це", - зазначив Федоров.
Він додав, що уряд ухвалив постанову про створення платформи реєстрів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Державні органи створюватимуть нові реєстри. Це допоможе зробити так, щоб ви отримували більшість послуг швидко та зручно — онлайн", - наголосив міністр.
За його словами, така платформа зекономить державі мільйони коштів, що витрачаються на створення та адміністрування реєстрів.
"Нову платформу ми вже протестували з Держспецзвʼязку. Тож незабаром запустимо — і почнеться нова цифрова ера для органів влади. Цифровізуємо, щоб бігали дані, а не люди", - підсумував Федоров.
Як додають в Мінцифрі, на платформі реєстрів можна не лише створювати нові дані, а й поступово переробляти застарілі. Усі зміни в реєстрах фіксуються і відбуваються тільки через бізнес-процеси. Тож ніхто не зможе змінити інформацію в реєстрі незаконно.
Крім того, усі дані будуть зберігатися впорядковано. Це пришвидшить запуск онлайн-послуг та діджиталізацію в цілому.
Також в подальшому Україна зможе ділитися власним досвідом впровадження платформи з іншими країнами, які активно цифровізуються.
Нагадаємо, нещодавно офіційно стартувала європейська програма DT4UA "Цифрова трансформація для України" з бюджетом в 17,4 млн євро.