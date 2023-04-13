Велика технологічна компанія планує відкрити офіс в Україні

Технологічна компанія Clearview AI зацікавлена в розбудові цифрової інфраструктури України. Серед ідей — використання штучного інтелекту на митниці, у банківській сфері. Також компанія розглядає варіант відкрити офіс в Україні з локальною командою розробки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зустрвівся із CEO Clearview AI Хоаном Тон-Тхатом та домовився посилювати співпрацю й разом розвивати інновації.

За словами Федорова, це допоможе талановитим українським айтішникам реалізувати свій потенціал.

Компанія Clearview AI з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Її технологіями користуються 14 державних органів.

"Завдяки штучному інтелекту вдається розпізнавати обличчя російських військових злочинців, щоб у подальшому притягнути до відповідальності. Також він допомагає посилити безпеку блокпостів та пропускних пунктів", - зазначив міністр.

Він додав, що використання штучного інтелекту — важливий складник, що вже зараз наближає перемогу.

"У росіян немає шансів у технологічному світі, доки на боці України топові компанії. Дякую Хоану Тон-Тхату за візит та підтримку. Попереду багато співпраці", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих окупантів та боротися з дезінформацією.