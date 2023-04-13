Крупная технологическая компания планирует открыть офис в Украине

Технологическая компания Clearview AI заинтересована в развитии цифровой инфраструктуры Украины. Среди идей – использование искусственного интеллекта на таможне, в банковской сфере. Также компания рассматривает вариант открытия офиса в Украине с локальной командой разработки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он встретился с CEO Clearview AI Хоаном Тон-Тхатом и договорился усиливать сотрудничество и развивать инновации.

По словам Федорова, это поможет талантливым украинским айтишникам реализовать свой потенциал.

Компания Clearview AI с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Ее технологиями пользуются 14 государственных органов.

"Благодаря искусственному интеллекту удается распознавать лицо российских военных преступников, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности. Также он помогает усилить безопасность блокпостов и пропускных пунктов", - отметил министр.

Он добавил, что использование искусственного интеллекта — важная составляющая, уже сейчас приближающая победу.

"У россиян нет шансов в технологическом мире, пока на стороне Украины топовые компании. Спасибо Хоану Тон-Тхату за визит и поддержку. Впереди много сотрудничества", - подчеркнул Федоров.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети "ВКонтакте". Система помогает идентифицировать погибших окупантов и бороться с дезинформацией.