Минцифры изучает возможности ChatGPT в усовершенствовании госуправления

Министерство цифровой трансформации исследует возможности чат-бота ChatGPT в усовершенствовании государственного управления и развитию цифровой инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг ведомства Мстислав Баник.

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По его словам, пока этот инструмент полезен на базовом уровне – он помогает решать рутинные задачи и способствовать более эффективному выполнению той или иной работы.

"Что касается решения сложных задач, то мы понимаем, что цифровизация – это не только технический, но и творческий процесс. Но мы исследуем этот инструмент и рассматриваем его возможности в усовершенствовании государственного управления и развития цифровой инфраструктуры", – сказал Баник.

Однако на вопрос о том, есть ли возможность интегрировать искусственный интеллект в сервис "Дія" для улучшения функционала, он ответил, что в этом нет смысла.

"Дія" – это инструмент получения государственных услуг, и наш функционал направлен именно на это. Но у нас есть практика успешного использования чат-ботов. Они умеют отвечать более чем на 95% всех обращений в службу поддержки с помощью предварительно сформированных ответов. В первый же день запуска этой службы мы получили более 100 тысяч обращений, и почти все из них коммуникированы без нашего вмешательства", – высказался представитель Минцифры.

Напомним, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT стал доступен в Украине с 18 февраля. Программа не работает только на временно оккупированных Россией территориях.

Чат-бот стал популярен благодаря детальности и ясности ответов, способности выполнять разнообразные запросы. В частности, в интернет-магазине Amazon Kindle появились электронные книги, в которых ChatGPT указан как автор или соавтор.