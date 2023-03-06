Мінцифри вивчає можливості ChatGPT у вдосконаленні держуправління

Міністерство цифрової трансформації досліджує можливості чатботу ChatGPT щодо вдосконалення державного управління та розвитку цифрової інфраструктури. Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг відомства Мстислав Банік.

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За його словами, поки цей інструмент корисний лише на базовому рівні – він допомагає вирішувати рутинні завдання та сприяти більш ефективному виконанню тієї чи іншої роботи.

"Що стосується розв’язання складних задач, то ми розуміємо, що цифровізація – це не тільки технічний, а й творчий процес. Але ми досліджуємо цей інструмент та розглядаємо його можливості у вдосконаленні державного управління та розвитку цифрової інфраструктури", – сказав Банік.

Однак на питання щодо того, чи є можливість інтегрувати штучний інтелект у сервіс "Дія" для покращення функціоналу, він відповів, що в цьому немає сенсу.

"Дія" – це інструмент для отримання державних послуг, і наш функціонал спрямований саме на це. Але у нас є практика успішного використання чатботів. Вони вміють відповідати на понад 95% всіх звернень до служби підтримки за допомогою попередньо сформованих відповідей. У перший же день запуску цієї служби ми отримали понад 100 тисяч звернень, і майже усі з них комуніковані без нашого втручання", – висловився представник Мінцифри.

Нагадаємо, що чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT став доступний в Україні з 18 лютого. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією територіях.