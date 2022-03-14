Минобороны начало использовать систему Clearview AI: поможет идентифицировать оккупантов

Министерство обороны Украины начало использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система поможет идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, Украина получила бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI по распознаванию лиц, что дает возможность, среди прочего, проверять людей на контрольно-пропускных пунктах.

После того, как Россия вторглась в Украину, исполнительный директор Clearview Хоан Тон-Тхат направил Киеву письмо с предложением своей помощи.

Также Clearview заявил, что не предлагал эту технологию в России, которая называет свои действия в Украине "спецоперацией".

Министерство обороны Украины пока не ответило изданию на запросы о комментарии.

Clearview AI имеет доступ к базе из 10 млрд фото, 2 млрд из которых из сети "ВКонтакте".

Эта база данных может облегчить Украине идентифицировать погибших (даже с поврежденными лицами) по сравнению с распознаванием лица по отпечаткам пальцев.

Технология Clearview может помочь найти родственников, выявить российских военных, развенчать ложные сообщения, связанные с войной, в социальных сетях.

Отметим, так как Россия не хочет забрать погибших военных и вернуть их семьям, "Укрзализныця" отзывает свои вагоны-рефрижераторы с точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии.

Поэтому Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.