Россия отказалась забирать тела своих погибших солдат. "Укрзализныця" отзывает выделенные для этого вагоны-рефрижераторы

"Укрзализныця" отзывает свои вагоны-рефрижераторы с точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии, так как Россия не хочет их забирать и вернуть их семьям.

Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Он сообщил, что заместитель министра обороны России Криворучко дал распоряжение "хоронить тела российских солдат в братских могилах либо уничтожать на месте".

"Так Россия провожает своих безымянных сынов. Ради "победоносной" пропаганды они готовы лишить матерей даже возможности похоронить тела", — отметил Александр Камышин.

Он подчеркнул, что ранее "Укрзализныця" направила 20 вагонов-рефрижераторов на станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье.

"Вагоны простояли на обозначенных станциях трое суток, но тела российских солдат в них так и не начали грузить. Наверное, глупо было ожидать человечного отношения к останкам тел своих воинов от армии, которая бомбит мирных жителей", — написал Камышин.

Он также подчеркнул, что "Укрзализныця" готова будет поставить вагоны-рефрижераторы снова, как только Россия будет готова забрать тела своих солдат и вернуть их семьям.

Напомним, как сообщили в ВСУ, потери российской армии за время вторжения в Украину превысили 11 тысяч военнослужащих, личный состав оккупационных войск напуган потерями захватчиков и ищет пути к дезертирству.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.