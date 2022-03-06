Росія відмовилася забирати тіла своїх загиблих солдатів. "Укрзалізниця" відкликає виділені для цього вагони-рефрижератори

"Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижератори з точок для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії, оскільки Росія не хоче їх забирати та повернути їхнім сім'ям.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Він повідомив, що заступник міністра оборони Росії Криворучко розпорядився "ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці".

"Так Росія проводжає своїх безіменних синів. Заради "переможної" пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла", — зазначив Олександр Камишин.

Він наголосив, що раніше "Укрзалізниця" направила 20 вагонів-рефрижераторів на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя.

"Вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів у них так і не почали вантажити. Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів від армії, яка бомбить мирних жителів", — написав Камишин.

Він також наголосив, що "Укрзалізниця" готова буде поставити вагони-рефрижератори знову, як тільки Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їх сім'ям.

Нагадаємо, як повідомили у ЗСУ, втрати російської армії за час вторгнення в Україну перевищили 11 тисяч військовослужбовців, особовий склад окупаційних військ наляканий втратами загарбників та шукає шляхи до дезертирства.

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