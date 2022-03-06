Потери российской армии в Украине превысили 11 тысяч военнослужащих – ВСУ

Потери российской армии за время вторжения в Украину превысили 11 тысяч военнослужащих, личный состав оккупационных войск напуган потерями захватчиков и ищет пути к дезертирству.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили: личного состава – более 11 тыс. человек, танков ‒ 285 ед, ББМ ‒ 985 ед., артиллерийских систем —109 ед., РСЗО — 50 ед., средства ПВО — 21 ед., самолетов — 44 ед., вертолетов — 48 ед., автомобильной техники — 447 ед., легкие скоростные катера — 2 ед., цистерн с ТСМ — 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 4", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

В Генштабе добавляют, что украинские защитники и защитницы удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.

"Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков. Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления", —подчеркивают в Генштабе.

Там уточняют, что все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. При том, что из-за отсутствия в больнице свободных мест оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения), даже не принимаются в медицинское учреждение.

"После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск Вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса". Известно, что личный состав 6-го мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству", — подытожили в Генштабе ВСУ.

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