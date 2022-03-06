Втрати російської армії в Україні перевищили 11 тисяч військовослужбовців – ЗСУ

Втрати російської армії за час вторгнення в Україну перевищили 11 тисяч військовослужбовців, особовий склад окупаційних військ наляканий втратами загарбників та шукає шляхи до дезертирства.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали: особового складу - понад 11 тис. осіб, танків - 285 од., ББМ - 985 од., артилерійських систем -109 од., РСЗВ -50 од., засоби П 44 од., вертольотів – 48 од., автомобільної техніки – 447 од., легкі швидкісні катери – 2 од., цистерн з ТСМ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4”, - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

У Генштабі додають, що українські захисники та захисниці утримують певні позиції та знищують живу силу та техніку противника.

"Ворог, незважаючи на значні втрати, сотнями кидає у бій шанувальників "російського світу". Зокрема, на Луганщині весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників. Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено більше 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більшість – з попаснянського напрямку", — наголошують у Генштабі.

Там уточнюють, що вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг чи рук тощо. При тому, що через відсутність у лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення), навіть не приймаються до медичного закладу.

"Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі збройного конвою з числа регулярних військ Збройних сил Росії переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій як "гарматного м'яса". Відомо, що особовий склад 6-го мотострілецького полку наляканий і деморалізований, шукає до дезертирства", — підсумували у Генштабі ЗСУ.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.