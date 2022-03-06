Україна створить централізовані табори для полонених російських окупантів - Арестович

Україна створить табори для утримання полонених військовослужбовців Російської Федерації, кількість яких зростає щодня.

Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

Він розповів, у яких умовах утримуються російські військовополонені.

"Вони знаходяться - частина в утриманні передових підрозділів, які важко вивести через продовження боїв, інша частина знаходиться в утриманні центральних органів влади, ще частина знаходиться в різних місцях в областях. Ми вже організуємо централізоване утримання полонених згідно із законами Женевської конвенції, яких, До речі, досить багато, і ці умови не прості для організації, але вже про табори, бо для такої кількості військовополонених необхідно створювати табори", — сказав Олексій Арестович.

Він додав, що вже не вдається утримувати російських військових та посібників РФ як затриманих чи заарештованих, тому виникла така необхідність у створенні таборів.

При цьому радник керівника ВП не назвав точної цифри військовополонених. Відомо лише, що їхня кількість збільшується щодня.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував список із частини російських військовополонених в Україні, закликавши їх матерів приїжджати до Києва за ними.

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