Міноборони почало використовувати систему Clearview AI: допоможе ідентифікувати окупантів

Міністерство оборони України почало використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди – з російської соцмережі “ВКонтакте”. Система допоможе ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, Україна отримала безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI з розпізнавання осіб, що дає змогу серед іншого перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах.

Після того, як Росія вторглася в Україну, виконавчий директор Clearview Хоан Тон-Тхат надіслав Києву листа з пропозицією про свою допомогу.

Також Clearview заявив, що не пропонував цієї технології в Росії, яка називає свої дії в Україні "спецоперацією".

Міністерство оборони України наразі не відповіло виданню на запити про коментарі.

Clearview AI має доступ до бази з 10 млрд фото, 2 млрд з яких – з мережі "ВКонтакте".

Ця база даних може полегшити Україні ідентифікувати загиблих (навіть із пошкодженими лицами) порівняно з розпізнаванням особи за відбитками пальців.

Технологія Clearview може допомогти знайти родичів, виявити російських військових, розвінчати помилкові повідомлення, пов'язані з війною, у соціальних мережах.

Зазначимо, оскільки Росія не хоче забрати загиблих військових та повернути їх сім'ям, "Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижератори з точок для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії.

Тому Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації і навіть незаконних збройних формувань.

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