Кабмин решил, как обращаться с телами погибших оккупантов

Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

Как пишет “Украинская правда”, постановление принято для недопущения ухудшения санитарно эпидемической ситуации и возникновения опасных инфекционных заболеваний на территории Украины, вызванных наличием на территориях ведения военных действий непохороненных тел.

Военные администрации вместе с органами местного самоуправления организуют обеспечение сбора тел и обеспечивают образование соответствующих специальных групп в составе представителей сил территориальной обороны Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацпола, ГСЧС и других.

Такие группы снабжаются мешками для сбора и перевозки тел, гигиеническими средствами, обмундированием, средствами фотофиксации и транспортом. Если спецтранспорта нет, можно использовать имеющийся транспорт с пометками красный крест на белом фоне.

По возможности привлекаются журналисты для видео- и фотосъемки.

Создается специальный колл-центр при Национальной полиции.

Тела перевозятся в морги, в случае невозможности – в другое определенное место отдельного хранения и в дальнейшем перевозятся в определенное место сбора и хранения и помещаются в специальных рефрижераторов на железнодорожной базе и/или прицепов-авторефрижераторов.

После накопления тел в моргах или пунктах сбора обеспечивается их доставка в единый центр, из которого будет производиться их дальнейшая транспортировка в Россию.

Передача тел осуществляется при участии и содействии представителей международных организаций только после окончательного опознания (на это 15 дней). Если за этот срок идентифицировать не удалось, тела остаются в рефрижераторах.

В целом, на 6 марта 2022 года на территории Украины погибли более 11 тысяч оккупантов.

24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Точат позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.