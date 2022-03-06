Кабмін вирішив, як саме поводитися з тілами загиблих окупантів

Кабмін прийняв постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, а також незаконних збройних формувань.

Як пише “Українська правда”, постанову прийнято для недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації та виникнення небезпечних інфекційних захворювань на території України, спричинених наявністю на територіях ведення військових дій непохованих тіл.

Військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування організовують забезпечення збору тіл та забезпечують утворення відповідних спеціальних груп у складі представників сил територіальної оборони Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполу, ДСНС та інших.

Такі групи забезпечуються мішками для збору та перевезення тіл, гігієнічними засобами, обмундируванням, засобами фотофіксації та транспортом. Якщо спецтранспорту немає, можна використовувати наявний транспорт з позначками “червоний хрест на білому фоні”.

За можливості залучаються журналісти для відео- та фотозйомки.

Створюється спеціальний кол-центр при Національній поліції.

Тіла перевозяться до моргів, у разі неможливості – до іншого визначеного місця окремого зберігання та в подальшому перевозяться у визначене місце збору та зберігання і поміщаються до спеціальних рефрижераторів на залізничній базі та/або причепів-авторефрижераторів.

Після накопичення тіл у моргах або пунктах збору забезпечується їх доставка до єдиного центру, з якого буде здійснюватися їх подальше транспортування до Росії.

Передача тіл здійснюється за участю та сприяння представників міжнародних організацій лише після остаточного впізнання (на це є 15 днів). Якщо за цей срок ідентифікувати не вийшло, тіла залишаються у рефрижераторах.

Загалом, станом на 6 березня 2022 року на території України загинули більше 11 тисяч окупантів.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок вторгнення російських військ в Україну. Міста обстрілюють ракетами. Точаться позиційні бої - українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.