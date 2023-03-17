Україна отримала 17,4 млн на розвиток е-послуг

В Україні офіційно стартувала європейська програма DT4UA "Цифрова трансформація для України" з бюджетом в 17,4 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації

У відомстві зазначають, що проєкт DT4UA дасть новий поштовх для цифрової трансформації та інвестиції в майбутнє України.

"За підтримки європейських партнерів ми будемо вдосконалювати цифрову інфраструктуру, реєстри та публічні електронні послуги відповідно до стандартів ЄС. Створювати ще більше корисних послуг та сервісів для взаємодії держави та громадян", - підкреслили в Мінцифрі.

Там додали, що й надалі працюватимуть над тим, щоб діджиталізувати державний сервіс та забезпечувати комфортне життя українців

Зауважимо, що проєкт DT4UA фінансується Європейським Союзом та впроваджується естонською Академією електронного управління.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації досліджує можливості чатботу ChatGPT щодо вдосконалення державного управління та розвитку цифрової інфраструктури.