Украина получила 17,4 млн на развитие е-услуг

В Украине официально стартовала европейская программа DT4UA "Цифровая трансформация для Украины" с бюджетом в 17,4 млн. евро.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В ведомстве отмечают, что проект DT4UA даст новый толчок цифровой трансформации и инвестициям в будущее Украины.

"При поддержке европейских партнеров мы будем усовершенствовать цифровую инфраструктуру, реестры и публичные электронные услуги в соответствии со стандартами ЕС. Создавать еще больше полезных услуг и сервисов для взаимодействия государства и граждан", - подчеркнули в Минцифре.

Там добавили, что и дальше будут работать над тем, чтобы диджитализировать государственный сервис и обеспечивать комфортную жизнь украинцев.

Заметим, что проект DT4UA финансируется Европейским Союзом и внедряется эстонской академией электронного управления.

Напомним, Министерство цифровой трансформации исследует возможности чата ChatGPT относительно совершенствования государственного управления и развития цифровой инфраструктуры.