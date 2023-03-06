Судебные решения теперь можно получить в "Дії"

Теперь в приложении "Дія" можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"В Дії уже можно получить электронные судебные решения. До этого нужно было ехать в суд, стоять в очередях и собирать кучу документов. Сейчас – делаете несколько кликов в приложении – и судебное решение у вас", - отметил Федоров.

По его словам, чтобы новая услуга отображалась в приложении, его необходимо обновить до последней версии.

Получить цифровой документ можно в смартфоне через несколько секунд. Для этого зайдите в Дію → нажмите Услуги → выберите Судебные дела → просмотрите судебное решение и при необходимости загрузите себе на смартфон.

"Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог. В нем отражается результат судебного дела. Используется во многих жизненных ситуациях. Например, документ можно предоставить органам ДРАЦС для подтверждения развода с партнером. Или показать органам МВД, чтобы забрать права, если у вас их изъяли", - объяснил министр.

Он добавил, что электронные судебные решения – часть глобальной цифровизации судебной системы Украины.

"Раньше команда Минцифры уже запустила в Дії уведомления о судебных делах. Работаем над следующими услугами", - подытожил Федоров.

Напомним, в приложении "Дія" запустили программу льготных государственных кредитов на жилье "Єселя" . Получить такой кредит можно даже во время войны.

Кроме того, в приложении "Дія" теперь украинцы могут сгенерировать выписка о месте жительства несколько кликов.