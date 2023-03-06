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Судебные решения теперь можно получить в "Дії"
Теперь в приложении "Дія" можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"В Дії уже можно получить электронные судебные решения. До этого нужно было ехать в суд, стоять в очередях и собирать кучу документов. Сейчас – делаете несколько кликов в приложении – и судебное решение у вас", - отметил Федоров.
По его словам, чтобы новая услуга отображалась в приложении, его необходимо обновить до последней версии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Получить цифровой документ можно в смартфоне через несколько секунд. Для этого зайдите в Дію → нажмите Услуги → выберите Судебные дела → просмотрите судебное решение и при необходимости загрузите себе на смартфон.
"Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог. В нем отражается результат судебного дела. Используется во многих жизненных ситуациях. Например, документ можно предоставить органам ДРАЦС для подтверждения развода с партнером. Или показать органам МВД, чтобы забрать права, если у вас их изъяли", - объяснил министр.
Он добавил, что электронные судебные решения – часть глобальной цифровизации судебной системы Украины.
"Раньше команда Минцифры уже запустила в Дії уведомления о судебных делах. Работаем над следующими услугами", - подытожил Федоров.
Напомним, в приложении "Дія" запустили программу льготных государственных кредитов на жилье "Єселя" . Получить такой кредит можно даже во время войны.
Кроме того, в приложении "Дія" теперь украинцы могут сгенерировать выписка о месте жительства несколько кликов.