Судові рішення відтепер можна отримати в "Дії"

Тепер у застосунку “Дія” можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У Дії вже можна отримати електронні судові рішення. До цього треба було їхати до суду, стояти в чергах та збирати купу документів. Зараз — робите кілька кліків у застосунку — і судове рішення у вас", - зазначив Федоров.

За його словами, щоб нова послуга відображалася у застосунку, його необхідно оновити до останньої версії.

Отримати цифровий документ можна у смартфоні за кілька секунд. Для цього зайдіть у Дію → натисніть Послуги → виберіть Судові справи → перегляньте судове рішення і за потреби завантажте собі на смартфон.

"Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог. У ньому відображається результат судової справи. Використовується у багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, документ можна надати органам ДРАЦС для підтвердження розлучення з партнером. Або показати органам МВС, щоб забрати права, які у вас до цього вилучили", - пояснив міністр.

Він додав, що лектронні судові рішення — частина глобальної цифровізації судової системи України.

"Раніше команда Мінцифри вже запустила в Дії сповіщення про судові справи. Працюємо над наступними послугами", - підсумував Федоров.

Нагадаємо, в застосунку “Дія” запустили програму пільгових державних кредитів на житло “єОселя” . Отримати такий кредит можна навіть під час війни.

Крім того, в застосунку “Дія” тепер українці можуть згенерувати витяг про місце проживання за кілька кліків.