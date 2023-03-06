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- ІТ та Телеком
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Судові рішення відтепер можна отримати в "Дії"
Тепер у застосунку “Дія” можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"У Дії вже можна отримати електронні судові рішення. До цього треба було їхати до суду, стояти в чергах та збирати купу документів. Зараз — робите кілька кліків у застосунку — і судове рішення у вас", - зазначив Федоров.
За його словами, щоб нова послуга відображалася у застосунку, його необхідно оновити до останньої версії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Отримати цифровий документ можна у смартфоні за кілька секунд. Для цього зайдіть у Дію → натисніть Послуги → виберіть Судові справи → перегляньте судове рішення і за потреби завантажте собі на смартфон.
"Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог. У ньому відображається результат судової справи. Використовується у багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, документ можна надати органам ДРАЦС для підтвердження розлучення з партнером. Або показати органам МВС, щоб забрати права, які у вас до цього вилучили", - пояснив міністр.
Він додав, що лектронні судові рішення — частина глобальної цифровізації судової системи України.
"Раніше команда Мінцифри вже запустила в Дії сповіщення про судові справи. Працюємо над наступними послугами", - підсумував Федоров.
Нагадаємо, в застосунку “Дія” запустили програму пільгових державних кредитів на житло “єОселя” . Отримати такий кредит можна навіть під час війни.
Крім того, в застосунку “Дія” тепер українці можуть згенерувати витяг про місце проживання за кілька кліків.