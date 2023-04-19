В Украине запустят единую платформу реестров для органов власти: что изменится

Правительство приняло постановление, которое ускорит цифровизацию в Украине. Теперь министерства и органы власти будут создавать новые реестры на специальной платформе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Сейчас в Украине около 450 реестров. 80% из них технологически устаревшие и уязвимые к кибератакам. Команда Минцифры работает, чтобы кардинально изменить это", - отметил Федоров.

Он добавил, что правительство приняло постановление о создании платформы реестров.

"Государственные органы будут создавать новые реестры. Это поможет сделать так, чтобы вы получали большинство услуг быстро и удобно онлайн", - подчеркнул министр.

По его словам, такая платформа сэкономит государству миллионы средств, которые тратятся на создание и администрирование реестров.

"Новую платформу мы уже протестировали с Госспецсвязи. Так что скоро запустим — и начнется новая цифровая эра для органов власти. Цифровизируем, чтобы бегали данные, а не люди", - подытожил Федоров.

Как добавляют в Минцифри, на платформе реестров можно не только создавать новые данные, но постепенно перерабатывать устаревшие. Все изменения в регистрациях фиксируются и происходят только через бизнес-процессы. Так что никто не сможет изменить информацию в реестре незаконно.

Кроме того, все данные будут храниться в четком порядке. Это ускорит запуск онлайн услуг и диджилизацию в целом.

Также в дальнейшем Украина сможет делиться собственным опытом внедрения платформы с другими странами.

Напомним, недавно официально стартовала европейская программа DT4UA "Цифровая трансформация для Украины" с бюджетом в 17,4 млн. евро.