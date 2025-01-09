К 2030 году 41% компаний планируют сократить штат из-за ИИ

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) влияет на глобальный рынок труда, изменяя роли, требования к работникам и перспективы занятости. 41% компаний планируют сократить свою рабочую силу к 2030 году из-за автоматизации задач с помощью ИИ.

Об этом говорится в опросе, опубликованном Всемирным экономическим форумом (WEF), сообщает CNN.

Опрос, проведенный среди сотен крупных компаний, показал, что 77% работодателей планируют переквалифицировать и повышать квалификацию своих сотрудников в период с 2025 по 2030 год. Это позволит работникам лучше взаимодействовать с новыми технологиями.

Однако, в отличие от предыдущего отчета 2023 года, нынешний отчет Future of Jobs Report не утверждает, что технологии, в частности ИИ, будут оказывать преимущественно положительное влияние на рынок труда.

Какие профессии под угрозой

В докладе отмечается, что автоматизация задач, вызванная развитием искусственного интеллекта, сильно повлияет на такие профессии, как клерки почтовых служб, ответственные секретари и специалисты по расчету заработной платы. Также под сокращение попадают ранее прогнозируемые графические дизайнеры и юридические секретари.

Это, по словам экспертов, отражает растущую способность генеративного ИИ выполнять информационные задачи, такие как создание текстов, изображений и контента.

Несмотря на угрозу сокращений, технологии создают новые возможности. Согласно опросу, 70% компаний планируют нанимать работников с навыками разработки ИИ, а 62% — специалистов по сотрудничеству с ИИ.

Отмечается, что использование ИИ не обязательно означает замену людей машинами.

Оптимистической нотой является то, что основное влияние таких технологий, как генеративный искусственный интеллект, на рабочие места может заключаться в их потенциале "улучшать" человеческие навыки через сотрудничество человека и машины, а не в прямой замене, особенно учитывая растущую важность умений, ориентированных на человека.

Искусственный интеллект – помощник или враг рынка труда?

Американский ученый, писатель и изобретатель Эрик Бриньольфссон считает, что 2024 станет годом реального повышения производительности технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ).

Во время своего доклада он рассказал о том, как было проанализировано 950 профессий и в результате было обнаружено, что почти на все из них в определенной степени повлияет предиктивный ИИ. При этом ни одна профессия не была полностью автоматизирована, а лишь имели разный уровень трансформации. Например, профессия кассира является низкооплачиваемой и имеет большой потенциал для трансформации.

С другой стороны, высокооплачиваемая профессия, например, пилот также имеет большой потенциал для использования предиктивной аналитики и предиктивного искусственного интеллекта.

Если посмотреть на общую картину, то есть определенная закономерность, что на низкооплачиваемых работах, как правило, больше задач, подходящих для предиктивной аналитики. При этом влияние ИИ на выполнение рабочих задач также может быть не полным, а дополнением. То есть влияние ИИ на труд может происходить разными способами.

О развитии технологий и как искусственном интеллекте повлияет на мировую экономику и рынок труда читайте в материале Delo.ua.