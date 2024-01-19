Другие обязанности на рабочих местах из-за искусственного интеллекта: о каких изменениях на рынке труда рассказали ученые и экономисты в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе главными темами, волнующими многих людей в мире, являются искусственный интеллект, революция устойчивого развития и переход на зеленую энергетику. Также мир беспокоит развитие экономики, ее влияние на рабочие места и навыки людей. О развитии технологий, как искусственный интеллект повлияет на мировую экономику и рынок труда - рассказали экономистка, управляющая директор Всемирного экономического форума Саадия Западе и американский ученый, писатель и изобретатель Эрик Бриньольфссон.

Экономистка, управляющая директор Всемирного экономического форума Саадия Западе во время своего выступления в Давосе представила отчет о будущем рабочих мест на период до 2027 года. Для формирования отчета о глобальном рынке труда было опрошено более 800 компаний, охватывающих около 11 млн работников и 40 экономик. Также были использованы данные Международной организации труда (МОТ), охватывающей 673 млн рабочих мест.

Так, согласно результатам исследования, переход на зеленую энергетику будет положительным для мира и рынка труда. В процессе перехода будут потеряны некоторые рабочие места, но в то же время будет создано гораздо больше новых.

Что касается технологий, то здесь картина гораздо неоднозначна, говорит Саадия. Она прогнозирует, что в мире будет создан ряд новых обязанностей работников, но некоторые роли будут вытеснены, потому что то, что технологии могут делать сейчас, нарушит выполнение многих задач работников, а в некоторых случаях целых рабочих мест.

Что касается экономических перспектив, то существующая неопределенность и нехватка новых инвестиций разрушают долгосрочные перспективы, что является наибольшим риском для рабочих мест в будущем.

В целом, среди проанализированных 673 млн рабочих мест текучесть кадров наблюдается на уровне 23%. Поэтому, вероятно, что изменения на глобальном рынке труда коснутся примерно 1/4 всех рабочих мест, а это немного больше сокращающихся и немного меньше растущих.

В целом мы видим картину, когда, грубо говоря, количество рабочих мест, которые будут расти, будет почти таким же, как и количество рабочих мест, которые будут сокращаться. Но это не прямой переход между этими рабочими местами. Саадия Западе экономистка, управляющая директор Всемирного экономического форума

Для примера: могут сократиться рабочие места кассиров в банках или административных ассистентов. Увеличится количество рабочих мест для специалистов по устойчивому развитию, учителей и работников сельского хозяйства. Самый абсолютный прирост будет в сельском хозяйстве и образовании.

Следовательно, это не обязательно будет прямой переход между сокращающимися рабочими местами и растущими, подчеркнула Саадия.

Как это отразится на навыках людей?

Многие задачи, которые мы сейчас выполняем на своих рабочих местах, почти половина этих обязанностей изменится в течение следующих четырех лет, а это 44% основных навыков, которые сейчас имеют работники разных отраслей. Однако следует отметить, что это общий показатель, зависящий от конкретной должности.

Кроме того, в ходе исследования бизнес выделил навыки, необходимые для развития и повышения квалификации работника:

аналитическое мышление;



творческое мышление;

использование искусственного интеллекта;

грамотность в области технологий больших данных;

пользовательский опыт;

стойкость;

гибкость;

любознательность;

эмпатия;

внимательность;

обучение на протяжении жизни.

Саадия Западе добавила, что в разных областях много процессов автоматизировано, но бизнес должен еще многое сделать для оценки личных способностей и производительности персонала, а также сбора данных о клиентах. В то же время есть много рабочих мест с низким потенциалом воздействия искусственного интеллекта, в частности, это сфера обслуживания и отрасль, которая занимается разработкой образовательных программ.

Искусственный интеллект – помощник или враг рынка труда?

Американский ученый, писатель и изобретатель Эрик Бриньольфссон считает, что 2024 станет годом реального повышения производительности технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ).

Во время своего доклада он рассказал о том, как было проанализировано 950 профессий и в результате было обнаружено, что почти на все из них в определенной степени повлияет предиктивный ИИ. При этом ни одна профессия не была полностью автоматизирована, а лишь имели разный уровень трансформации. Например, профессия кассира низкооплачиваемая и имеет большой потенциал для трансформации. С другой стороны, высокооплачиваемая профессия, например, пилот также имеет большой потенциал для использования предиктивной аналитики и предиктивного искусственного интеллекта.

Если посмотреть на общую картину, то есть определенная закономерность, что на низкооплачиваемых работах, как правило, больше задач, подходящих для предиктивной аналитики. При этом влияние ИИ на выполнение рабочих задач также может быть не полным, а дополнением. То есть влияние ИИ на труд может происходить разными способами.

Мы изучали, как в колл-центре можно использовать генеративный ИИ, чтобы помочь операторам лучше выполнять свою работу. Через 3-4 месяца они были в среднем на 14% более продуктивными и совершили больше звонков в час. Также клиенты имели более высокий уровень удовлетворенности. Еще удалось заметить, что была меньше текучесть кадров. Так что акционеры, клиенты, работники – все были в выигрыше. И что интересно, наименее квалифицированные работники извлекли наибольшую выгоду. Эрик Бриньольфссон американский ученый, писатель и изобретатель

Таким образом, бизнес может проанализировать все задачи в организации и составить список приоритетных задач. Так можно определить, где сделать трансформацию и применить ИИ для выполнения рабочих задач. В противном случае бизнес может сделать полную автоматизацию выполнения задач с помощью ИИ.

По словам Эрика, в мире появляются новые рабочие места и задачи, но о них руководители компаний еще не думают, так как они еще не созданы. Однако эти задачи возникают органически, поэтому можно разрешать работникам использовать технологии, чтобы они могли находить новые способы выполнения задач.

"В результате, то, что мы имеем сейчас - это возможность использовать технологии, чтобы трансформировать работу, создать более высокооплачиваемые рабочие места, и не просто больше рабочих мест, а больше хороших рабочих мест и иметь более производительные компании, страны и экономику. И я верю, что 2024 год станет годом, когда многое из перечисленного начнет происходить, и мы увидим движение к новой траектории развития экономики”, - отмечает ученый.